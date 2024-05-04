إكس تلخص الأخبار بالذكاء الاصطناعي عبر Grok

أعلنت منصة إكس، تويتر سابقًا، ميزة جديدة تعمل على تلخيص الأخبار والقصص الشائعة في المنصة عبر مساعد الذكاء الاصطناعي Grok.

ووفقًا لما أعلنته المنصة، فإن ملخص الأخبار والقصص الرائجة في المنصة سيكون موجودًا في قسم “من أجلك” For You داخل تبويب الاستكشاف.

ومع ذلك، فإن تلك الميزة الجديدة لن تكون متاحة لكافة المستخدمين، بل سيستفيد منها فقط المشتركون في خطة “إكس بريميوم المأجورة”، وستكون الميزة متاحة على نحو مبدئي في تطبيق إكس لنظام iOS وإصدار الويب.

ويعرض قسم “من أجلك” الأخبار والقصص والوسوم الشائعة التي يشاركها المستخدمون عبر المنصة، بالإضافة إلى العناصر المقترحة الأخرى. ويفضل بعض المستخدمين اللجوء إليها من أجل متابعة ما يقال في المنصة، دون الحاجة إلى قضاء مدة طويلة في التمرير في صفحة المنشورات الرئيسية.

وعند النقر على أي قصة الآن لعرض المنشورات المرتبطة بها، سيظهر لمشتركي إكس بريميوم ملخص للقصة في أعلى الصفحة، يمكنهم من أخذ لمحة سريعة عن محتواها، وتُولد تلك الملخصات على نحو آلي عبر مساعد الذكاء الاصطناعي Grok.

وقد تكون تلك الميزة الجديدة ذات فائدة كبيرة لبعض المستخدمين، لكن تجدر الإشارة إلى أن مساعد الذكاء الاصطناعي قد يختلق بعض الجمل أو يضيف فقرات خارج السياق، ولذا تظهر رسالة واضحة أسفل الملخصات تحذر من الأخطاء التي قد يرتكبها Grok، وتحث المستخدمين على “التحقق من مخرجاته”.

وفي سياق متصل، تشير التقارير الصحفية إلى أن إيلون ماسك، مالك المنصة، يعمل على خطط إضافية من أجل إتاحة قسم للأخبار داخل إكس، على أن تكون تلك الأخبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعتمدة على تحليل منشورات المستخدمين، وليس وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية المتخصصة.

ويرى البعض أن تلك الخطوة قد تكون مثيرة للجدل؛ لأن مساعد الذكاء الاصطناعي Grok قد يتجاهل نص الأخبار والمقالات نفسها، ويعتمد على منشورات المستخدمين ونقاشاتهم بشأن الأخبار، وقد يواجه مشكلة في رسم صورة حقيقية للأخبار التي يولدها؛ لأنها قد تكون متأثرة ومتحيزة وفقًا لردود أفعال المستخدمين وآرائهم.