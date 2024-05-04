أفضل 5 بدائل لنظارة آبل Vision Pro

Vision Pro من أحدث وأبرز نظارات الواقع المختلط، وهي أول نظارة تطلقها شركة آبل، وتمتاز بتصميمها الأنيق وقدراتها الفائقة. ومع ذلك فإن نظارة آبل غير مناسبة للجميع وهناك الكثير من نظارات الواقع المختلط الأخرى التي يمكن الاختيار منها بحسب احتياجات كل شخص، والتي تُعدّ من أبرز بدائل نظارة آبل.

العديد من هذه النظارات تُباع بسعر أقل بكثير من سعر نظارة آبل مع تقديم تجارب مماثلة. فإذا كنت تفكر في شراء نظارة من نظارات الواقع المختلط لكنك لا ترغب في شراء نظارة آبل بسبب سعرها أو أي سبب آخر، يمكنك اختيار واحدة من النظارات التالية التي تُعدّ من أفضل البدائل لنظارة آبل Vision Pro:

1- نظارة Meta Quest Pro:

تُعدّ نظارة Meta Quest Pro من أبرز البدائل لنظارة آبل Vision Pro لمن يبحثون عن نظارة للواقع المختلط مصممة بنحو أساسي للإنتاجية وتُباع بسعر أقل من سعر نظارة آبل.

تحتوي هذه النظارة على العديد من مزايا وتطبيقات الإنتاجية، وقد صُممت بنحو مناسب للأشخاص الذين يعملون باستمرار باستخدام حواسيبهم؛ مما يسمح لهم بعرض المحتوى الرقمي على البيئة الواقعية بدلًا من الجلوس باستمرار على المكتب.

تعمل Quest Pro بمعالج Snapdragon XR2 Gen 1 الذي يتمتع بالقوة العالية، وتأتي مع سعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وتوفر تجربة أكثر سلاسة من نظارة آبل في أثناء التجول في المساحات الصغيرة، وتأتي هذه النظارة مع وحدات تحكم؛ وتحتوي كل وحدة تحكم على ثلاث كاميرات، وتمتاز وحدات التحكم هذه بأنها أذكى وأسرع من تلك التي تأتي مع نظارات ميتا الأخرى.

تُباع Meta Quest Pro بسعر يبدأ من 1000 دولار.

2- نظارة Varjo XR-4:

إذا لم يكن المال عاملًا مقيدًا عند شراء نظارة الواقع المختلط، فلن يكون سعر Vision Pro مشكلة لك، ولكن السعر المرتفع لا يعني أنها الأفضل؛ إذ يمكنك أن تجد بدائل تُباع بالسعر نفسه لكنها توفر تجربة أفضل من التجربة التي توفرها نظارة آبل.

يمكنك التفكير في Varjo XR-4، وهي نظارة للواقع المختلط مصممة للإنتاجية والعمل وتتضمن شاشات تمتاز بدقة قدرها 3840 × 3744 بكسلًا، وتضم نظارة XR-4 كاميرا بدقة قدرها 20 ميجابكسل وهي أعلى من دقة كاميرا Vision Pro التي تبلغ 6.5 ميجابكسل.

تُعدّ هذه النظارات من أبرز نظارات الواقع المختلط، وتُعدّ مناسبة للأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على الحواسيب، وتمتاز هذه النظارة بالأداء الفائق السرعة، وهي من أبرز البدائل لنظارة آبل للأشخاص الذين يبحثون عن نظارات للواقع المختلط تساعدهم في تعزيز إنتاجيتهم.

تُباع نظارة Varjo XR-4 بسعر قدره 3999 دولارًا.

3- نظارة Meta Quest 3:

تأتي نظارة Meta Quest 3 مع تحسينات في العديد من الجوانب مقارنة بالطراز السابق Quest 2، وتُباع بسعر قدره 500 دولار، وتوفر تجربة استخدام مميزة وتتفوق ببعض النواحي على Vision Pro.

من المؤكد أن أداء Quest 3 لا يتطابق مع أداء نظارة آبل Vision Pro لكن Quest 3 تُعدّ أفضل نظارة VR تُباع بسعر معقول وتضم مكتبة ألعاب كبيرة ومتنوعة وتتفوق بذلك على نظارة آبل.

فإذا كنت ترغب في شراء نظارة VR بهدف الترفيه واللعب بألعاب الواقع الافتراضي، أو لاستخدام تطبيقات الواقع الافتراضي المتنوعة بنحو أساسي، وليس للعمل والإنتاجية، ستكون نظارة ميتا Quest 3 مناسبة لك أكثر من نظارة آبل.

ولتتعرف المزيد عن أبرز الفروق بين نظارة Quest 3 ونظارة آبل، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين نظارتي Apple Vision Pro و Meta Quest 3“

كما يمكنك الاطلاع على مقال: “6 مزايا تتفوق بها نظارة Meta Quest 3 على نظارة آبل Vision Pro” لتتعرف المزايا التي تتفوق بها نظارة ميتا Quest 3 على نظارة Vision Pro.

4- نظارة Magic Leap 2:

تُعدّ نظارة الواقع المختلط Magic Leap 2 من أبرز البدائل لنظارة آبل Vision Pro، وهي مصنوعة بنحو أساسي للمطورين والمبدعين وتقدم تجربة مميزة وغامرة. ونظرًا إلى أن هذه النظارة تقدم مزايا متقدمة للمبدعين والمطورين، فإن سعرها مرتفع نسبيًا؛ إذ تُباع بسعر قدره 3499 دولارًا.

تمتاز نظارة Magic Leap 2 بأنها خفيفة الوزن؛ إذ يبلغ وزنها 260 جرامًا فقط. وتتضمن هذه النظارة أربع كاميرات مخصصة لتتبع العين تضبط المحتوى الرقمي بطريقة مناسبة لتقليل إجهاد العين.

تأتي نظارة Magic Leap 2 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، وتعمل بمعالج AMD Zen 2 الرباعي النوى؛ مما يُمكّنها من التعامل بسلاسة مع التطبيقات الثلاثية الأبعاد والتطبيقات الثقيلة.

تُباع نظارة Magic Leap 2 بسعر قدره 3499 دولارًا.

5- نظارة PlayStation VR2:



عندما يتعلق الأمر بألعاب الواقع الافتراضي، توفر نظارة آبل تجارب ممتعة، وتحتوي Meta Quest 3 على مكتبة كبيرة من الألعاب وتتضمن الكثير من تطبيقات الواقع الافتراضي، ولكن إذا كان هدفك الوحيد هو اللعب في العوالم الافتراضية الغامرة، فإن PSVR 2 من سوني ستكون الخيار الأمثل لك.

تضم هذه النظارة شاشة OLED بدقة قدرها 2000 × 2040 بكسلًا لكل عين، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا مع مجال رؤية يبلغ 110 درجات، وتمنحك شاشة OLED ألوانًا أكثر ثراءً من شاشة LCD.

تدعم نظارة سوني PlayStation VR2 تقنية Sense التي تعزز الشعور بالواقع الافتراضي، بالإضافة إلى النظام الصوتي الثلاثي الأبعاد الذي يمنحك تجربة لعب غامرة، ويمكنك اختيار ما تفضله من أنماط VR المختلفة التي توفرها هذه النظارة، وستتبع PlayStation VR2 حركتك أنت ووحدات التحكم من خلال أربع كاميرات مضمنة.

تُباع نظارة سوني PS VR2 بسعر قدره 550 دولارًا.