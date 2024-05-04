آبل تسعى إلى تزويد سيري بمزايا الذكاء الاصطناعي

أوضح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، أن مزايا الذكاء الاصطناعي قادمة قريبًا، ويقدم تقرير جديد تفاصيل إضافية بخصوص ما قد نراه في الإصدار القادم من iOS.

وفي ظل استمرار تزايد شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنه من المنطقي للشركة المصنعة لهواتف آيفون أن تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة لتحسين تطبيقاتها الافتراضية الحالية الموجودة عبر مليارات الأجهزة في جميع أنحاء العالم.

وتحافظ آبل على رؤية واضحة لتطبيقاتها وخدماتها المعززة بالذكاء الاصطناعي، إذ يركز نهجها تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي على الفوائد العملية للمستخدم، في حين تحاول في الوقت نفسه الحفاظ على خصوصية المستخدم.

ويحتل سيري مركز الصدارة، وهو مساعدها الصوتي الذي قد يحصل على القدرة على تحليل وتلخيص النصوص داخل تطبيق الرسائل.

وتذكر هذه القدرة بالتقارير السابقة بخصوص الميزة المماثلة Intelligent Search لمتصفح سفاري، مما يسمح للمستخدمين بتلخيص صفحات الويب.

ويشغل النموذج اللغوي الكبير من آبل المسمى Ajax هذه المزايا. وتشير العديد من الأبحاث التي نشرتها آبل إلى أن الشركة تعمل على جلب معالجة الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز إلى آيفون.

ويقول التقرير إن النموذج اللغوي الكبير Ajax يستخدم المعالجة عبر الجهاز لتوليد استجابات بسيطة، مع أنه قد يتصل بالخادم لجلب إجابات للطلبات المعقدة.

وقد يكون هذا هو المكان الذي تحتاج فيه آبل إلى جوجل أو OpenAI، إذ تفيد التقارير أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تستكشف صفقات مع الشركتين للمساعدة في جلب الذكاء الاصطناعي إلى آيفون.

ومن المتوقع أيضًا أن تأتي مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل مع التركيز على الخصوصية. ويفيد التقرير أن آبل قد تعرض تحذيرات الخصوصية قبل أن يستخدم نموذجها اللغوي الكبير Ajax المعلومات من سفاري أو الرسائل.

وخلال إعلان النتائج المالية للشركة، قال كوك إن آبل تشعر بالتفاؤل الشديد بخصوص الذكاء الاصطناعي وأن الشركة قد يكون لديها بعض الأشياء المثيرة لإعلانها قريبًا.

وأشار كوك أيضًا إلى أن آبل لديها مزايا من شأنها أن تساعد مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة على التميز، ويشمل ذلك التركيز الثابت على الخصوصية.

وتعقد الشركة حدثًا يوم الثلاثاء المقبل للكشف عن أجهزة آيباد الجديدة، ومن المحتمل أن نضطر إلى الانتظار حتى مؤتمر المطورين العالمي في تاريخ 10 يونيو لإلقاء نظرة شاملة على خريطة طريق آبل للذكاء الاصطناعي.