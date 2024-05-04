آبل: الشركات الكبرى تشتري نظارة فيجن برو

أكد الرئيس التنفيذي لشركة آبل “تيم كوك” أن نظارة الواقع المختلط فيجن برو تجذب الشركات الكبرى، وفقًا لتصريحات أخيرة خلال إعلان النتائج المالية الأخيرة للشركة.

وأشار كوك إلى أن نصف الشركات الأمريكية المدرجة في قائمة “فورتشن 100” قد اشترت بالفعل وحدات من نظارة فيجن برو.

ومن الجدير بالذكر أن “فورتشن 100” هي قائمة سنوية تنشرها مجلة فورتشن، التي تُعد من المجلات المرموقة في مجال الأعمال والاقتصاد، وتشمل تلك القائمة أكبر 100 شركة أمريكية من ناحية الإيرادات الإجمالية في السنة المالية الأخيرة.

وتعد نظارة فيجن برو أول جهاز يعمل بتقنية الحوسبة المكانية من آبل، وقد أُطلقت النظارة في فبراير الماضي، ولم تنشر آبل معلومات كافية بشأن مبيعات المنتج حتى الآن.

ولا توجد إشارة واضحة في الإعلان الأخير للنتائج المالية للشركة فيما يتعلق بمبيعات النظارة إلا تصريحات الرئيس التنفيذي بشأن شراء كبرى الشركات الأمريكية وحدات من النظارة.

ويبدو أن آبل تحاول الترويج للنظارة في قطاع المؤسسات والشركات بعد أن حاولت شركات أخرى التسويق لمنتجات مماثلة في ذلك القطاع، كما فعلت مايكروسوفت مع نظارات Hololens.

وكشف المدير المالي لآبل “لوكا ميستيري” عن بعض الاستخدامات المؤسسية لنظارة فيجن برو، وتشمل تلك الاستخدامات؛ المساعدة في تصميم محركات الطائرات في شركة الخطوط الجوية KLM، والتعاون الجماعي في شركة بورش، وأعمال التصميم في شركة Lowe’s المتخصصة في بيع مواد البناء والتجهيزات المنزلية، وغيرها من الشركات.

وتُستخدم النظارة أيضًا في تطوير تطبيقات الحوسبة المكانية، كما تستفيد العديد من الشركات من النظارة في طرح التطبيقات الخاصة بها مثل شركة غوتشي للأزياء.

وأفاد كوك بأن نظارة فيجن برو يمكن الاستفادة منها في كل شيء تقريبًا، بداية من الخدمات الميدانية إلى التدريب على الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية، مثل إعداد الطبيب لإجراء عملية جراحية قبل إجراء الجراحة الفعلية أو التصوير المتقدم، وغيرها.

وقد لا تكون نظارة فيجن برو التي يبدأ سعرها من 3500 دولار أمريكي مناسبة للجميع، ومع ذلك فقد تنجح في صناعة سوق لها داخل المؤسسات والشركات في مختلف المجالات.