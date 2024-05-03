OpenAI تقترب من إطلاق محرك بحث خاص بها

تقترب شركة OpenAI من إطلاق محرك بحث للإنترنت خاص بها، وفقًا لما ذكرته تحقيقات صحفية أخيرة.

ووفقًا لما ذكره موقع “أندرويد أوثوريتي” التقني، فقد سجلت شركة OpenAI شهادات SSL لنطاق الويب الجديد search.chatgpt.com.

وتشير شهادة SSL إلى تقنية “Secure Sockets Layer”، وهي تقنية تستخدم لتأمين اتصالات الإنترنت وتشفير البيانات بين المتصفح وخوادم الويب، وتُستخدم شهادات SSL لتوفير أمان إضافي للمواقع على الإنترنت، وتظهر عادةً في شكل قفل أو رمز أخضر في شريط عنوان المتصفح.

وبحسب ما ذكره الموقع، فإن الشركة تعتزم إطلاق خاصية البحث المعتمدة على روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT خلال وقتٍ قريب في شهر مايو الجاري.

وكما يُشير اسم النطاق، فإن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين إمكانية البحث عبر الإنترنت، وعلى الأرجح فإنها ستكون متاحة فقط لأصحاب الاشتراكات في خطط بلس أو خطط الشركات وفرق العمل.

ومن الجدير بالذكر أن مساعد الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت” يتيح للمستخدمين بالفعل إمكانية البحث عبر الإنترنت مع عرض نتائج البحث ملخصة والإشارة إلى مصادر المعلومات المذكورة.

ويعتمد مساعد كوبايلوت من مايكروسوفت على نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها الخاصة بشركة OpenAI، مما يعني أن تلك الخاصية التي ستقدمها الشركة ستكون متشابهة.

ومن أهم الخصائص التي يقدمها البحث اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي تمكين المستخدمين من الوصول إلى النتائج على نحو سريع، مما يوفر الكثير من الوقت في تصفح المواقع المختلفة التي تظهر في نتائج البحث التقليدية.

ويرى الخبراء أن محرك البحث الجديد من OpenAI قد يجذب المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة بحث مختلفة، خاصةً مع تحسن تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن شركة OpenAI لم تكشف رسميًا عن أي شيء يخص تلك الميزة حتى الآن.

ومن المنتظر أن تكون تلك الميزة منافسة لمحرك البحث الشهير من جوجل الذي يسيطر على سوق البحث عبر الإنترنت منذ سنوات، مع أن جوجل نفسها بدأت إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في محرك البحث الخاص بها.