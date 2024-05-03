هونر تطرح عالميًا Magic 6 RSR Porsche Design

طرحت هونر عالميًا نسخة Porsche Design من هاتفها الرائد Magic 6، وأصبح الهاتف متاحًا خارج الصين، بعد أن كشفت الشركة عن الهاتف المستوحى من العلامة التجارية للسيارات الفاخرة في شهر مارس.

ويأتي هذا الهاتف مع منطقة كاميرا سداسية الشكل وتصميم فاخر مطور بالتعاون مع بورشه.

ويتميز Magic 6 RSR Porsche Design بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED بقياس قدره 6.8 بوصات مع ذروة سطوع قدرها 1800 شمعة في المتر المربع ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 19.69:9 ودقة قدرها 1280×2800 بكسل ومعدل تحديث تكيفي قدره 120 هرتزًا، مما يوفر أداءً سلسًا مع الحفاظ على عمر البطارية.

وتدعم الشاشة مليار لون حقيقي مع دعم التدرج اللوني الواسع DCI-P3، وهي مجهزة بتقنيات الشاشة لحماية العين Oasis من هونر، ويشمل ذلك مزايا، مثل تعتيم PWM، ووضع حماية العين، وشاشة المساعدة على النوم، وهي محمية بطبقة زجاج Diamond Giant Rhino من هونر.

كما تدعم الشاشة أيضًا تقنية HDR لكل من الصور ومقاطع الفيديو. وتأتي الشاشة بطبقة مزدوجة من المفترض أن تعمل على إطالة عمر الشاشة بنسبة تصل إلى 600 في المئة وفقًا لاختبارات هونر الداخلية.

وتهدف هذه التقنية إلى تقليل تدهور سطوع الشاشة إلى أقل من 1 في المئة بعد ثلاث سنوات من الاستخدام.

وزودت هونر الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Adreno 750.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MagicOS 8.0 المستندة إلى أندرويد 14. ويوفر ذاكرة وصول عشوائي قدرها 24 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت.

ويأتي Magic 6 RSR Porsche Design بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة، وعدسة مقربة من نوع بيريسكوب بدقة قدرها 180 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية، إلى جانب مقاطع فيديو الحركة البطيئة بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدلات إطارات تصل إلى 120/240 إطارًا في الثانية.

ويتميز الجهاز بكاميرا أمامية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة عمق ثلاثية الأبعاد قادرة على تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K مع مزايا متنوعة، ويشمل ذلك تثبيت مقاطع الفيديو بتقنية EIS وتحسين الفيديو والتسجيل المتعدد الكاميرات.

ويتوفر Magic 6 RSR Porsche Design بلونين هما Agate Gray و Frozen Berry، وكلاهما مستوحى من سيارات بورشه الرياضية.

وزودت هونر الهاتف ببطارية قدرها 5600 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقوة قدرها 80 واطًا، كما أنها تدعم الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 66 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

ويأتي الهاتف بسعر قدره 1599 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، وهو متاح ابتداءً من الآن عبر موقع هونر الإلكتروني Porsche-Design.com، ومن المفترض أن يصل قريبًا إلى أسواق الاتحاد الأوروبي أيضًا.