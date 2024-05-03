فيفو تطلق هاتفها الذكي V30e

حصلت سلسلة V30 من فيفو على نموذج جديد، إذ أعلنت العلامة التجارية V30e، ويصل هذا الجهاز بصفته خليفة لجهاز العام الماضي V29e.

ويعد V30e بمنزلة النموذج الأساسي في تشكيلة V30، كما أنه حصل على تصميم مختلف مقارنةً بالنماذج الأخرى ضمن التشكيلة.

ويتنافس هاتف الفئة المتوسطة V30e مع أمثال Realme 12 Pro و Redmi Note 13 Pro في السوق.

ويتميز هاتف فيفو بمظهر نحيف مع وحدة كاميرا دائرية في الجهة الخلفية. وحصل الجهاز على معيار IP64 لمقاومة الغبار والماء.

ويحتوي V30e شاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.7 بوصات مع حافات منحنية ودقة قدرها +FullHD ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع سطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

وعلى صعيد البصريات، يحتوي V30e كاميرات خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا ومستشعر IMX882 من سوني، وعدسة واسعة الزاوية بدقة قدرها 8 ميجابكسل بمجال رؤية قدره 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة.

ويمكن للعدسة الخلفية الأساسية والكاميرا الأمامية تسجيل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K، في حين أن العدسة الخلفية الأساسية تعمل بصفتها عدسة Portrait ذات طول بؤري أساسي بقياس قدره 50 ملم.

وتوجد إضاءة Smart Aura Light المميزة للعلامة التجارية، وهي توفر إضاءة من نوع LED بجودة الاستديو لالتقاط الصور في الإضاءة المنخفضة.

وزودت فيفو الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 المقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت بالإضافة إلى دعم ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، كما يتضمن الهاتف مساحة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 256 جيجابايت.

ويستمد الهاتف الذكي طاقته من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 44 واطًا. ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستند إلى نظام التشغيل أندرويد 14. وتَعد فيفو بثلاث ترقيات لإصدار أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية للهاتف.

ويأتي V30e بسعر قدره 335 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 360 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.