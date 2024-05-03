سناب شات تطرح مزايا جديدة للمستخدمين

أعلنت منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو سناب شات مجموعة جديدة من المزايا الجديدة، لتتيح للمستخدمين تعديل الرسائل في الدردشات والتفاعل بالوجوه التعبيرية، بالإضافة إلى مزايا أخرى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

وأشارت المنصة عبر مدونتها الرسمية إلى أنها ستتيح تعديل الرسائل بعد إرسالها بمدة تصل إلى 5 دقائق بحد أقصى، لكن تلك الميزة ستكون متاحة فقط لمشتركي خدمة سناب شات بلس. وسيكون بإمكان المستخدمين أيضًا التفاعل مع الرسائل باستخدام الوجوه التعبيرية.

وسيكون مساعد الذكاء الاصطناعي المتاح في المنصة، الذي يُعرف باسم My AI، قادرًا على أداء وظائف إضافية مثل إعداد تذكيرات بالمواعيد التي يريد المستخدمون تذكرها، وسيكون بالإمكان إعدادها إما من خلال محادثة مباشرة مع المساعد الذكي أو في محادثة مع أشخاص آخرين في المنصة.

وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكن لمستخدمي سناب شات تخصيص الصور الرمزية Bitmoji الخاص بهم، لتصميم الملابس وإنشاء أنماط فريدة بكتابة أوامر نصية في صندوق المطالبات، كما يقدم الذكاء الاصطناعي ميزة عدسة الماضي 90s AI Lens، التي تعرض صور المستخدم في مشهد محاكاة من تسعينات القرن الماضي، وقالت المنصة إن تلك الميزة لاقت شعبية كبيرة بين أوساط المستخدمين.

وأضافت المنصة أيضًا طريقة جديدة للتفاعل مع الأصدقاء القريبين أثناء التنقلات، إذ يمكن التلويح لهم بالترحيب على الخريطة في أثناء مرورهم بالقرب عند اختيار مشاركة الموقع معهم.

وتشهد منصة سناب شات حاليًا نموًا في إيراداتها مصحوبة بزيادة في عدد المستخدمين الذين يتجاوز عددهم حاليًا 422 مليون مستخدم وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية، وكذلك زيادة عدد المشتركين في خدمة سناب شات بلس المأجورة.