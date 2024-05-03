سامسونج توسع إطلاق تحديث One UI 6.1

بدأت شركة سامسونج إطلاق تحديث One UI 6.1 الجديد لمزيد من هواتفها الذكية من الفئة الراقية، ويشمل ذلك هواتف جالاكسي S22 و S21 وزد فولد 4 وفولد 3 وزد فليب 4 وفليب 3.

وكانت سامسونج قد وفرت ذلك التحديث للعديد من الهواتف الذكية الأخرى سابقًا، ومنها سلسلة S24 و S23 وزد فولد 5 وزد فليب 5 وسلسلة جالاكسي تاب 9 اللوحية، وقد أعلنت الشركة حديثًا وصول التحديث إلى ما يقرب من 9 ملايين جهاز قبل الإطلاق الأخير.

ويضم تحديث One UI 6.1 العديد من المزايا أهمها المزايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تطلق عليها سامسونج اسم Galaxy AI، ومنها مزايا الترجمة الحية والمترجم الفوري لإجراء المكالمات مع أشخاص آخرين مع تجاوز حاجز اللغة، بالإضافة إلى ميزة تحسين النصوص وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، وتلخيص الملاحظات وصفحات الإنترنت، وغيرها.

ويضيف التحديث أيضًا ميزة Circle to Search التي تتيح للمستخدمين إنشاء دائرة على أي عنصر في الشاشة لبدء البحث مباشرة استنادًا إلى ما هو موجود في الدائرة، وتتيح سامسونج تلك الميزة بالتعاون مع جوجل.

وتهدف سامسونج إلى إيصال معظم تلك المزايا إلى ما يزيد على 100 مليون جهاز خلال عام 2024 الجاري.

ومن الملاحظ أن إصدارات جالاكسي S22 وزد فولد 4 وفليب 4 حصلت على معظم المزايا الجديدة المُعلنة، في حين أن إصدارات جالاكسي S21 وزد فولد 3 وفليب 3 لم تحصل إلا على عدد محدود منها، ويرجع ذلك إلى أن تلك الإصدارات قد لا تحتوي على المواصفات المناسبة لتشغيلها، بالإضافة إلى رغبة سامسونج في حث عملائها على اقتناء الأجهزة الأحدث.

وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى أن سامسونج أوقفت إطلاق تحديث One UI 6.1 لهواتف جالاكسي S22 بعد الكثير من الشكاوى بشأن تعطل تلك الهواتف بعد تنزيل التحديث وتثبيته.