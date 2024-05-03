خدمة كتب جوجل تتيح مزايا جديدة للمستخدمين

أعلنت جوجل عدة مزايا جديدة ستكون متاحة قريبًا في خدمة الكتب التابعة لها Google Play Books، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

ومن أهم المزايا الجديدة من جوجل توفير مجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية للأطفال مجانًا بالإضافة إلى الوصول إلى معاينات الكتب الصوتية عبر يوتيوب.

وتوفر جوجل حاليًا عبر تطبيق الكتب Play Books أكثر من 300 كتاب إلكتروني مخصص للأطفال في مختلف المجالات على نحو مجاني، وهي متاحة للقراءة والاستماع، لكي يمكن الاستماع إلى نسخة صوتية من الكتب مع تقليب الصفحات تلقائيًا.

وتقدم جوجل ملصقات رقمية كوسيلة مكافأة من أجل تشجيع الأطفال الذين يستخدمون تطبيق Play Books أو Kids Space على القراءة. ويحصل الأطفال على تلك المكافآت عندما يصلون إلى الهدف المطلوب من أولياء أمورهم، ويمكن للأطفال الوصول إلى الملصقات الخاصة بهم في شريط أدوات Kid Reader.

وستوجه جوجل أيضًا مستخدمي التطبيق إلى مقاطع فيديو مرفوعة على قناتها الخاصة في يوتيوب من أجل الاستماع إلى معاينات ونماذج من الكتب الصوتية على نحو مجاني قبل شرائها، كما ستكون تلك المعاينات متاحة على التطبيق نفسه لمستخدمي أندرويد و iOS.

وبالإضافة إلى تلك التغييرات الجديدة، طرحت جوجل قسمًا جديدًا يحمل اسم “القادم Upcoming” في علامة تبويب “المكتبة” في تطبيق Play Books، وذلك من أجل إتاحة الاطلاع على الإصدارات القادمة من السلاسل التي تناسب اهتمامات المستخدمين والمؤلفين المفضلين.