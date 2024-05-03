جوجل تضيف تسميات جديدة للتطبيقات الحكومية

طرحت جوجل تسميات جديدة في متجرها لتطبيقات أندرويد من أجل الدلالة على التطبيقات الحكومية الرسمية في أكثر من 14 دولة، وذلك بعد أشهر من اختبار هذه التسميات الجديدة مع أكثر من 3000 تطبيق حكومي يحصل على هذه الشارة في البداية.

وتساعد هذه التسمية الجديدة المستخدمين في استبعاد التطبيقات التي تتنكر بصفتها تطبيقات رسمية لسرقة الأموال أو البيانات.

وقالت الشركة إن هذه التسميات تغطي حاليًا أكثر من 2000 تطبيق في بلدان، مثل أستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا والهند والمكسيك.

وروجت الشركة في شهر نوفمبر الماضي لهذه الميزة عندما أعلنت قواعد جديدة لمطوري التطبيقات.

ويستطيع المستخدمون رؤية التسمية الجديدة “حكومي” عبر التطبيقات الرسمية. وعند النقر على التسمية، فإنها تعرض رسالة منبثقة تقول: “تحقق المتجر من أن هذا التطبيق ينتمي إلى كيان حكومي”.

وتبرز التسمية الجديدة بجوار تصنيف التطبيق، وتظهر في الخلاصة الرئيسية للتطبيقات ونتائج البحث والقوائم، مثل Top Charts.

وقالت جوجل إنها عملت مع الحكومات وشركاء المطورين فيما يتعلق بالتطبيقات الحاصلة على التسمية الجديدة.

وواجهت الشركة في الهند مشكلات مع العديد من تطبيقات الحكومة المركزية المزيفة التي ظهرت في المتجر لخداع الناس.

ولاحظت الشركة أن سياسة متجر التطبيقات لا تسمح بتطبيقات ذات أوصاف خطأ أو أيقونات ولقطات شاشة مضللة، وخاصة تلك التي تدعي أنها تطبيقات رسمية.

ويشمل الانتهاك الشائع التطبيقات التي تدعي كذبًا الانتماء إلى كيان حكومي أو أنها توفر أو تسهل الخدمات الحكومية غير الحاصلة على تصريح رسمي، وذلك وفقًا لسياسة متجر التطبيقات بخصوص السلوك الخادع.

وقالت جوجل إنها تطالب المطورين بتقديم دليل على وجود إذن كافٍ لمعالجة المستندات الحكومية لأسباب تتعلق بالسلامة.

كما تشجع الشركة الحكومات على استخدام معرفات البريد الإلكتروني الرسمية لإنشاء حسابات المطورين عبر المتجر من أجل نشر التطبيقات.