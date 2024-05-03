جوجل تشهد استخدام مفاتيح المرور أكثر من مليار مرة

تحتفل جوجل باليوم العالمي لكلمة المرور من خلال عرض المستجدات بخصوص جهودها لاستبدال نموذج المصادقة بمفاتيح المرور.

ويعتمد نموذج الشركة على المصادقة المستندة إلى الجهاز، مما يجعل تسجيل الدخول سريعًا وآمنًا.

ويستخدم أكثر من 400 مليون حساب جوجل مفاتيح المرور منذ طرحها في عام 2022، وسجلت أكثر من مليار عملية مصادقة فيما بينها.

وتجد غالبية المستخدمين أنها أسهل في الاستخدام مقارنةً بكلمات المرور، وفقًا لجوجل.

وأوضحت عملاقة البحث أن مفاتيح المرور أثبتت منذ إطلاقها أنها سريعة مقارنةً بكلمات المرور؛ لأنها تتطلب فتح المستخدمين أجهزتهم باستخدام بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو رقم التعريف الشخصي لتسجيل الدخول.

وتشير أرقام جوجل إلى أن الكثير من الأشخاص يعتمدون مفاتيح المرور، وخاصة بعد دعمها من واتساب وأمازون وتيك توك وإكس وباي بال وجوجل وآبل ومايكروسوفت، إلى جانب تطبيقات إدارة كلمات المرور، مثل 1Password و Dashlane.

وأعلنت جوجل توفيرها دعم مفاتيح المرور لبرنامج الحماية المتقدم، وهو البرنامج الذي يستخدمه الأشخاص الذين يتعرضون لخطر كبير من الهجمات المستهدفة، مثل المرشحين والصحفيين.

ويتطلب برنامج الحماية المتقدم تقليديًا استخدام مفاتيح الأمان العتادية، مع أنه يمكن للمستخدمين قريبًا التسجيل في البرنامج باستخدام مفاتيح المرور.

ويكون لدى مستخدمي برنامج الحماية المتقدم خيار استخدام مفاتيح المرور بمفردهم أو إلى جانب كلمة مرور أو مفتاح الأمان العتادي.

وتقول جوجل إن المستخدمين يستخدمون مفاتيح المرور عبر حسابات جوجل في كثير من الأحيان أكثر من الأشكال القديمة للمصادقة الثنائية، مثل الرسائل القصيرة المتضمنة كلمات مرور لمرة واحدة وكلمات المرور المستندة إلى التطبيق لمرة واحدة.

كما أعلنت الشركة أنها تعمل على توسيع برنامج الحماية عبر الحسابات، وهو البرنامج الذي يشارك إشعارات الأمان بخصوص النشاط المشبوه مع التطبيقات الخارجية المرتبطة بحسابك.

وتقول الشركة إن هذا يساعد في منع وصول مجرمي الإنترنت إلى أحد حساباتك واستخدامه للتسلل إلى الحسابات الأخرى.

وتشير جوجل إلى أنها تحمي 2.4 مليار حساب عبر 3.4 ملايين تطبيق وموقع، وأنها تزيد تعاونها مع جميع المشاركين في المجال.