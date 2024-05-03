تيك توك تعلن توسيع شرائحها الإعلانية المميزة

تقدم تيك توك منتجات إعلانية جديدة من شأنها أن تسمح للمسوقين بزيادة التحكم في نوع المحتوى الذي تظهر إعلاناتهم عليه، وذلك في محاولة للحصول على إيرادات إعلانية إضافية، بغض النظر عن الحظر الأمريكي الذي يلوح في الأفق.

وتقول الشركة إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنظيم المحتوى الشائع والآمن للعلامة التجارية وتوسع نطاق اختياراتها للحظات الثقافية، مثل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والسماح للمعلنين بشراء مواضع إعلانات مع شبكات وعروض محتوى محددة.

وقدمت تيك توك في العام الماضي الشريحة الإعلانية Pulse، وهي الآن تضيف شركاء جدد إليها.

ويركز العرض على جلب إيرادات إعلانية متميزة إضافية من خلال السماح للمعلنين بوضع إعلاناتهم مباشرةً بعد محتوى الناشر والوسائط في أكثر من اثنتي عشرة فئة، ويشمل ذلك نمط الحياة والرياضة والترفيه والتعليم.

وتظهر الإعلانات عبر محتوى من ناشرين محددين في خلاصة For You.

وتهدف هذه المواضع الجديدة إلى جذب معلني التلفاز الذين اعتادوا على شراء الإعلانات المعروضة إلى جانب برامج معينة.

وعقدت تيك توك في وقت سابق شراكة مع شركات، مثل NBCUniversal و Condé Nast و Dotdash Meredith و BuzzFeed و Hearst Magazines و Major League Soccer و UFC و Vox وغيرها. وتضيف الآن Paramount Global و National Hockey League إلى قائمة شركاء الشريحة الإعلانية Pulse.

وأعطت الشراكة السابقة للمعلنين خيار شراء الإعلانات المعروضة إلى جانب محتوى من NBCUniversal.

وتسمح الشراكة الجديدة مع Paramount Global للمعلنين بوضع إعلانات إلى جانب محتوى MTV و CBS Sports و The Daily Show و Entertainment Tonight والمزيد.

وقالت تيك توك إنها تعمل أيضًا مع Nielsen ONE Ads و iSpot.tv لمنح المعلنين القدرة على قياس كيفية إضافة إعلانات تيك توك مدى وصول أكبر لحملاتهم المتلفزة.

وروجت الشركة لقدرتها على الوصول إلى المستخدمين الذين ربما لم يشاهدوا الإعلانات المتلفزة، قائلة إن 58 في المئة من إجمالي مرات ظهور حملة تيك توك وصلت إلى جمهور فريد لا يشاهد الجزء المتلفز من الحملة.

وقالت أيضًا إن المعلنين الذين أضافوا تيك توك إلى حملاتهم المتلفزة وصلوا إلى جمهور إضافي قدره 22 في المئة.