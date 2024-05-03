آبل توافق على فتح iPadOS لمتاجر التطبيقات الخارجية

أعلنت آبل أنها لن تعارض قرار المفوضية الأوروبية بإضافة iPadOS إلى قائمة المنصات الخاضعة لقانون الأسواق الرقمية، موضحة أنها تخطط لفتح نظام التشغيل أمام متاجر التطبيقات الخارجية.

ولم تعلن الشركة موعدًا محددًا لحدوث ذلك، مع أن لديها مدة قدرها ستة أشهر للامتثال تنتهي في تاريخ 28 من أكتوبر.

وأوضحت مارجريت فيستاجر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن جهاز آيباد لا يفي بالمعايير التي يجب أن تخضع لقانون الأسواق الرقمية، مع أن الاتحاد الأوروبي فرض هذه القواعد على جهاز آيباد.

وقالت فيستاجر: “أدخلنا نظام iPadOS من آبل ضمن نطاق التزامات قانون الأسواق الرقمية. أظهر تحقيقنا في السوق أن iPadOS يعد بمنزلة منصة مهمة تعتمد عليها العديد من الشركات للوصول إلى عملائها، مع أنها لا تستوفي الحدود المفروضة”.

ومن المفترض الآن أن يدعم جهاز آيباد متاجر التطبيقات الخارجية، وقد يصل هذا الدعم مع تحديث نظام iPadOS في الخريف.

ويتطابق الدعم مع الدعم الذي تقدمه الشركة الآن لمطوري آيفون و iOS، ويأتي بالشروط نفسها.

ويستطيع المطورون إنشاء متاجر تطبيقات خارجية وتوزيع تطبيقات آيباد مباشرةً من المواقع للمستخدمين داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفتحت آبل نظام التشغيل iOS أمام متاجر التطبيقات الخارجية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

ومن المثير للاهتمام أن الشركة لن تقاوم قرار المفوضية الأوروبية، وتنقل التغييرات التي أجرتها على نظام التشغيل iOS إلى نظام التشغيل iPad OS.

وتعتزم آبل فرض رسوم التكنولوجيا الأساسية المرتبطة بعدد مرات تثبيت التطبيق أول مرة خلال العام، مع وجود استثناءات للمطورين الصغار.

وفي حال ثبّت المستخدم التطبيق نفسه عبر كل من آيفون وآيباد خلال العام نفسه، فإنها تحتسب ذلك بصفته تثبيتًا سنويًا واحدًا فقط.

وأعلنت آبل في شهر مارس رسوم التكنولوجيا الأساسية بقيمة قدرها نصف يورو لكل حساب مستخدم سنويًا لمطوري التطبيقات الرئيسيين حتى لو لم يستخدموا أيًا من خدماتها للدفع أو متجرها للتطبيقات.

وأصدرت آبل وثائق مطورين محدثة تغطي هذا الأمر، وحدثت حاسبة الرسوم للمطورين الذين يتطلعون إلى تحديد العوائد المادية للبقاء مع قواعد متجر التطبيقات الحالية لشركة آبل، أو اختيار قبول الشروط التجارية للاتحاد الأوروبي.