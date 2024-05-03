آبل تعمل على ميزة “حالة الإصلاح” في هواتف آيفون

تعمل شركة آبل على ميزة جديدة مخصصة لهواتف آيفون باسم “حالة الإصلاح Repair State”، وقد تعزز تلك الميزة تأمين الهواتف عند إصلاحها.

ورُصدت الميزة الجديدة التي هي قيد الاختبار في الإصدار التجريبي الحالي من تحديث iOS 17.5، وهي تسمح بضبط هواتف آيفون في “حالة الإصلاح”، لتتيح تفعيل خاصية العثور على الأجهزة Find My وتمكين قفل التنشيط والاحتفاظ بكافة وظائف الهاتف عندما يكون قيد الإصلاح.

وتطلب آبل حاليًا من المستخدمين عند إصلاح هواتف آيفون في مراكز الصيانة إيقاف تشغيل خاصية Find My، إذ تقول الشركة إنها قد لا تكون قادرة على إصلاح الأجهزة التي تُفعِّل تلك الخاصية. ويؤدي إيقاف تشغيل ‌Find My‌ إلى تعطيل قفل التنشيط، وهي ميزة أمان مهمة لمكافحة السرقة، إذ تمنع استخدام هواتف آيفون مع حسابات آبل الأخرى التابعة لأشخاص آخرين.

وتعتمد آبل على تقنيات مثل العثور على الأجهزة Find My، وقفل التنشيط Activation Lock للتحقق من ملكية صاحب الجهاز المُرسل للإصلاح، وللتحقق من كونه غير مسروق.

وفي حال تعطيل الخاصيّتين في هواتف آيفون، لا يمكن تتبعها في أثناء عملية الإصلاح، مما يجعلها عرضة للضياع أو السرقة دون وجود وسيلة لاسترجاعها.

وتختبر آبل تلك الإضافة حاليًا في نظام iOS، لكن من الممكن أن توسع الشركة نطاقها لتشمل الأجهزة الأخرى، مثل أجهزة ماك وساعتها الذكية.

ومن الجدير بالذكر أن آبل توصي ببعض الإجراءات عند إرسال هواتف آيفون للإصلاح، ومنها عمل نسخة احتياطية للملفات، وإيقاف تشغيل الخدمات المالية، وإزالة كافة البطاقات البنكية من تطبيق Wallet، ثم إزالة الجهاز من خدمة Find My، مما يؤدي إلى إزالة قفل التنشيط، وهو أمر سيتوقف مع إطلاق ميزة “حالة الإصلاح” المنتظرة.

وفي سياق متصل، تقدم شركتا جوجل وسامسونج “وضع الإصلاح” في عدد من الأجهزة الذكية. وعند تفعيله، تُحفظ كافة الملفات والبيانات الشخصية بأمان ولا يصل إليها سوى مالك الجهاز نفسه، حتى يستطيع الفنيون إجراء الاختبارات الضرورية وتنفيذ عمليات الإصلاح دون الوصول إلى محتوى الجهاز.