آبل تؤكد تراجع مبيعات هواتف آيفون

تراجعت مبيعات هواتف آيفون عالميًا بنسبة قدرها 10%، ويُعد ذلك أكبر انخفاض تشهده هواتف آيفون من آبل منذ جائحة كورونا.

وأعلنت الشركة النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، الذي يوافق الربع الثاني من السنة المالية لها، وقد أظهرت النتائج انخفاض المبيعات الإجمالية لهواتف آيفون من 51.33 مليار دولار إلى 45.96 مليار دولار على أساس سنوي، ويُعزى قدر كبير من ذلك الانخفاض إلى تراجع المبيعات في السوق الصينية وحدها بنسبة قدرها 8%.

ومع أن مبيعات هواتف آيفون شهدت انخفاضًا، فقد تمكنت آبل من تحقيق عائدات ضخمة تجاوزت 90 مليار دولار مدفوعة بنمو عائدات قطاع الخدمات الذي حقق نموًا بنسبة بلغت 14%.

وتفوق تلك العائدات توقعات المحللين على نحو طفيف، لكنها أقل من عائدات الربع نفسه من العام الماضي بنسبة قدرها 4%.

وتؤكد تلك الأرقام الرسمية ما ذكرته الكثير من التقارير الإعلامية خلال الأشهر الأخيرة بشأن تراجع مبيعات هواتف آيفون في الصين تحديدًا، بسبب المنافسة مع الشركات المحلية والعودة غير المتوقعة لشركة هواوي.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن أجهزة آيباد انخفضت مبيعاتها من 6.67 مليارات دولار إلى 5.56 مليارات دولار على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى عدم إطلاق الشركة أجهزة آيباد جديدة منذ عام 2022.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن أجهزة آيباد جديدة خلال أيام، منها أجهزة آيباد برو بمعالج M4 وإصدارات جديدة من أجهزة آيباد آير وملحقات أخرى.

وفيما يتعلق بمستقبل الشركة مع ثورة الذكاء الاصطناعي، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، إن آبل لديها “مزايا من شأنها أن تميزها في عصر الذكاء الاصطناعي”، مشيرًا إلى أن الشركة ستكشف عن بعض “الأشياء المثيرة للغاية” للعملاء في المستقبل القريب.