هواوي تقدم حلولًا مبتكرة لتحسين توزيع الطاقة الكهربائية وتعزيز موثوقية الشبكة

كشفت شركة هواوي خلال مشاركتها في النسخة السادسة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي اختتم أعماله في روتردام عن حلها الرقمي الذكي لتوزيع الطاقة (IDS)، الذي طورته بالتعاون مع شركاء منظومتها لأعمال الطاقة.

ويهدف الحل الجديد الذي يُعدّ الابتكار الأول من نوعه لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة الكهربائية، ولا سيما مشكلة فقدان كميات كبيرة من الكهرباء أثناء انتقالها عبر الخطوط من محطة توليد الكهرباء إلى المستهلكين النهائيين.

كما يسهم الابتكار الجديد في تسهيل التعامل مع قضايا عدم استقرار الخدمة وعبء إدارة أحمال الطاقة الجديدة، ويوفر إمكانيات جديدة في مجال التحول لإدماج الطاقة الكهربائية التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة.

حل التوزيع الذكي (IDS) من هواوي.. ثورة في شبكات الطاقة:

يُقدم حل التوزيع الذكي (IDS) نهجًا مبتكرًا لتحسين كفاءة شبكات الطاقة وتعزيز موثوقيتها، إذ يعتمد هذا الحل على إطار فريد من نوعه يتضمن:

منصة سحابية خاصة: تُشكل أساسًا رقميًا لشبكة التوزيع، مما يُتيح تحليل البيانات واتخاذ القرارات بنحو فعال.

تُشكل أساسًا رقميًا لشبكة التوزيع، مما يُتيح تحليل البيانات واتخاذ القرارات بنحو فعال. حلولًا سلكية ولاسلكية لشبكة النقل: تضمن اتصالًا سريعًا وموثوقًا بين جميع مكونات الشبكة.

تضمن اتصالًا سريعًا وموثوقًا بين جميع مكونات الشبكة. وحدة حوسبة طرفية متكاملة: تُعالج البيانات لحظيًا، وتُتيح اتخاذ إجراءات سريعة.

تُعالج البيانات لحظيًا، وتُتيح اتخاذ إجراءات سريعة. نظام نقل بيانات عالي السرعة عبر خطوط الطاقة: يُوفر اتصالًا موثوقًا بأجهزة الاستشعار والتحكم في جميع أنحاء الشبكة.

فوائد حل التوزيع الذكي (IDS):

تحسين العمليات: يُتيح تحليل البيانات لحظيًا، مما يساعد في اكتشاف الأعطال بسرعة، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع انقطاع الخدمة.

يُتيح تحليل البيانات لحظيًا، مما يساعد في اكتشاف الأعطال بسرعة، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع انقطاع الخدمة. تقليل التكاليف: يُساعد في خفض تكاليف التشغيل والصيانة من خلال تحسين كفاءة الشبكة.

يُساعد في خفض تكاليف التشغيل والصيانة من خلال تحسين كفاءة الشبكة. تعزيز رضا العملاء: يُؤدي تحسين موثوقية الشبكة إلى انخفاض انقطاع الخدمة وزيادة رضا العملاء.

وقد أثبت هذا الحل فعاليته بالفعل في التطبيقات العملية على أرض الوقع، إذ نفذته هواوي بنجاح عبر عدة مقاطعات في الصين، ومنها: مقاطعة شانشي بالتعاون مع شركة شانشي الحكومية المحدودة وشركائها للطاقة الكهربائية.

كما أحدث الحل نقلة نوعية في إدارة ما يزيد على 100,000 من محولات توزيع الطاقة، مما أدى إلى تقليل مدة توقف الخدمة، وتحقيق معدل موثوقية استثنائي لإمدادات الطاقة. علاوة على ذلك، أتاح الحل كذلك إدماجًا سلسًا لما يزيد على 50,000 موقع للطاقة الكهروضوئية المنزلية، وأكثر من 1,000 موقع للطاقة الشمسية الواسعة النطاق بسعة قدرها 10 كيلو فولت مع معدل وصول واستهلاك بنسبة تبلغ 100%.

وأظهر الحل الجديد فعالية واعدة من خلال نتائج اختبارات أولية أُجريت في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يؤكد إمكانياته الكبيرة في إعادة تشكيل مشهد توزيع الطاقة على المستوى العالمي، إذ تلجأ شركات الطاقة إلى الحلول الرقمية التي تعتمد على قوة البيانات والاتصال والأتمتة.

وتُعدّ رقمنة شبكات توزيع الطاقة – التي يشار إليها غالبًا باسم (الميل الأخير) – عنصرًا أساسيًا في تحديث نظام شبكات الكهرباء التقليدية، إذ يُعدّ هذا (الميل الأخير) ضروريًا لضمان إيصال الطاقة الكهربائية مباشرة إلى منازل المستهلكين والشركات والصناعات. ويستخدم حل التوزيع الذكي (IDS) من هواوي تقنيات متطورة لتحسين قدرات توزيع الطاقة، وتعزيز موثوقية الشبكة، وتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة.