هواوي تطلق هواتف Pura 70 عالميًا

أعلنت شركة هواوي إطلاق سلسلة هواتف Pura 70 الجديدة في بعض الأسواق العالمية خارج الصين.

وستطلق الشركة ثلاثة إصدارات مختلفة من هواتفها الجديدة في عدة أسواق أوروبية، منها الإصدار الأساسي من سلسلة Pura 70 بالإضافة إلى إصداري برو وألترا، في حين سيظل إصدار برو بلس متاحًا فقط في السوق الصينية.

ولا يُعرف حتى الآن إذا كانت هواوي تخطط لإطلاق هواتفها الجديدة في أسواق أخرى غير الأسواق الأوروبية.

وكانت الشركة الصينية قد كشفت العام الماضي عن سلسلة هواتف ميت 60 الرائدة وهاتف ميت X5 القابل للطي خلال النصف الثاني من عام 2023 الماضي، لكن الشركة أبقت على تلك الإصدارات داخل الصين فقط، مع أنها حققت مبيعات قياسية.

وكانت هواوي قد أعلنت رسميًا هواتف Pura 70 الرائدة الجديدة في شهر أبريل الماضي، وبدأت توفيرها في الصين. وتعمل كافة هواتف السلسلة بمعالج Kirin 9010 الذي طورته الشركة، وصنُع بتقنية تصنيع قدرها 7 نانومتر في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ومن المقرر أن تُطرح الهواتف الجديدة بنظام التشغيل أندرويد بواجهة EMUI 14.2 الخاصة بالشركة، ولكن دون الخدمات الخاصة بشركة جوجل. ومع ذلك، فإن الشركة ستوفر تحديثات للنظام والواجهة لمدة قدرها عامين، بالإضافة إلى 3 سنوات من التحديثات الأمنية.

وتركز هواتف هواوي الجديدة على تجربة التقاط الصور وتسجيل الفيديو بفضل نظام التصوير المتقدم فيها، كما كان الحال مع سلسلة “P” السابقة من الشركة.

وستتيح هواوي هواتف Pura 70 للحجز الأولي في الأسواق الأوروبية بسعر قدره 1000 يورو للإصدار الأساسي، وسعر قدره 1200 يورو لإصدار برو، في حين سيكون إصدار ألترا متاحًا بسعر قدره 1500 يورو، كما سيحصل المشترون على سماعة FreeBuds Pro 3 اللاسلكية مجانًا عند الشراء.

وتشير تقديرات أخيرة إلى أن هواوي قد تتمكن من بيع ما يزيد على 10 ملايين وحدة من سلسلة Pura 70 خلال العام الجاري خاصةً مع إتاحتها خارج الأسواق الصينية.