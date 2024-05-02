مراجعة شاملة لهاتف Tecno Camon 30 Premier الجديد

يضم هاتف Tecno Camon 30 Premier مجموعة من المزايا العالية المستوى، والمزية الأبرز في هذا الهاتف هي الكاميرا؛ إذ يضم نظام كاميرا متطورًا يتكون من كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة وجميع العدسات تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويُعدّ Tecno Camon 30 Premier أول هاتف ذكي يحتوي على نظام التصوير TECNO PolarAce.

وتشمل المواصفات البارزة الأخرى: الشاشة العالية الدقة والسطوع، والبطارية الكبيرة، ودعم تقنية الشحن السلكي السريع، والمعالج القوي، وسرعة الأداء.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذا الهاتف الجديد، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Tecno Camon 30 Premier:

التصميم والشاشة:

يمتاز Camon 30 Premier بتصميم أنيق يتضمن إطارًا دائريًا بارزًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، ويضم هذا الهاتف إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 5)، وأما الجهة الخلفية فهي مغطاة بطبقة من الجلد الصناعي.

يدعم هذا الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54، ويأتي في صندوق يحتوي على كابل من نوع USB-C وشاحن بقدرة تبلغ 70 واطًا، بالإضافة إلى الغطاء الخلفي المصنوع من السيليكون، وحلقة معدنية لتغطية إطار الكاميرا.

أما الشاشة فهي من نوع (LTPO AMOLED) وتمتاز بسطوع يصل إلى 1400 شمعة في المتر المربع، ويبلغ مقاسها 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1264 × 2780 بكسلًا، وبكثافة قدرها 451 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تدعم شاشة هذا الهاتف معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on display) وتأتي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass 5) لحمايتها.

الكاميرا:

يُعد نظام الكاميرا المزية الأبرز لهاتف Tecno Camon 30 Premier، فهذا الهاتف يضم نظام كاميرا متطورًا يوفر مزايا تصوير فيديو مُحسّنة تلبي احتياجات كل من الهواة والمحترفين.

يضم هاتف Tecno Camon 30 Premier كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وجميع العدسات تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

تضم العدسة الرئيسية مستشعرًا بمقاس قدره 1/1.56 بوصة، وهي عدسة واسعة وتأتي بفتحة عدسة تبلغ f/1.9، وأما العدسة الثانية فهي عدسة مقرّبة تأتي بفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ ×3، وأما العدسة الثالثة فهي فائقة الاتساع وتأتي بفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية. وأما الكاميرا الأمامية فتضم عدسة واسعة تأتي بفتحة عدسة قدرها f/2.5، وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

بالإضافة إلى المواصفات القوية للكاميرات، يُعدّ Tecno Camon 30 Premier أول هاتف ذكي يحتوي على نظام التصوير TECNO PolarAce.

TECNO PolarAce هو نظام تصوير جديد ومتقدم أعلنته شركة Tecno في مؤتمر MWC 2024 ويتضمن شريحة Sony Imaging Chip CXD5622GG، وهي شريحة تصوير مستقلة طورتها شركة Tecno بالتعاون مع شركة سوني.

يتضمن هذا النظام تقنيات متقدمة مثل: NeuroNR Turbo لتقليل الضوضاء في صور RAW، وNeuroColor Turbo للحفاظ على الألوان الحقيقية، وNeuroHDR Turbo لتحسين جودة تصوير الفيديو وضمان السلاسة العامة لمقاطع الفيديو.

وفيما يتعلق بجودة التصوير، يقدم هذا الهاتف صورًا واضحة وعالية الجودة عند التصوير في النهار مع إظهار الكثير من التفاصيل، كما تظهر الألوان بدرجاتها الطبيعية. وأما عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة فتبدو الصور جميلة جدًا وطبيعية وواضحة، وستلاحظ أن الهاتف قد فعّل الوضع الليلي تلقائيًا عند اكتشاف ظروف الإضاءة المنخفضة، وعند تشغيله يُحسّن جودة الصور ووضوحها.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف Tecno Camon 30 Premier بمعالج (Dimensity 8200 Ultimate) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G610 MC6).

يعمل Tecno Camon 30 Premier بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم HiOS 14، وهذا الإصدار من واجهة المستخدم مشابه جدًا للإصدار السابق HiOS 13 ولكنه يأتي مع تحسينات لمزية Dynamic Port 2.0 وهي مزية تُشبه (الجزيرة الديناميكية) Dynamic Island المتوفرة في هواتف آيفون الحديثة، وتوفر معلومات لحظيًا حول التطبيقات التي تستخدمها، بالإضافة إلى طرق سريعة وسهلة للتفاعل مع التطبيقات المختلفة.

بنحو عام، يتمتع هاتف Camon 30 Premier بأداء سريع، وستتمكن من القيام بجميع المهام التي تريدها كتصفح الويب والتطبيقات، واللعب بألعاب الفيديو، وبث المحتوى المرئي، والتصوير وغير ذلك دون مواجهة مشكلات في الأداء.

يأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Tecno Camon 30 Premier على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 70 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 45 دقيقة.

يمكن أن يستمر هذا الهاتف بالعمل مدة قدرها 13 ساعة من الاستخدام المستمر، ولمدة قدرها 16 ساعة من بث مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 12 ساعة من تصفح الإنترنت، ولمدة قدرها 8 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف Tecno Camon 30 Premier بسعر قدره 1999 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Hawaii Lava Black)، والفضي (Alps Snowy Silver).

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Tecno Camon 30 Premier:

Tecno Camon 30 Premier المعالج معالج ( Dimensity 8200 Ultimate ) من Mediatek الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي ac، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الفضي، والأسود. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 210 جرامات. السعر 1999 ريالًا سعوديًا.