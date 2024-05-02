مايكروسوفت تدعم مفاتيح المرور في حساباتها

أعلنت مايكروسوفت إتاحة ميزة تسجيل الدخول إلى حساباتها عبر مفاتيح المرور Passkeys دون الحاجة إلى إدخال كلمات المرور التقليدية.

وبدايةً من اليوم، يمكن لكافة المستخدمين إضافة مفتاح مرور Passkey إلى حساب مايكروسوفت الخاص بهم، وعند تفعيله يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إليه عبر هواتفهم الذكية اعتمادًا على المصادقة البيومترية التي توظف تقنيات تعرّف الوجه والبصمة في التحقق من هوية المستخدمين بالإضافة إلى رموز الدخول الخاصة بالأجهزة.

وتُغني تلك الميزة عن اللجوء إلى إدخال كلمات المرور التقليدية التي تتضمن عادةً أرقامًا وحروفًا ورموزًا متنوعة، وتكون عرضة للتسريب أو السرقة أو النسيان.

ويمكن استخدام مفاتيح المرور لتسجيل الدخول إلى تطبيقات مايكروسوفت ومواقعها المختلفة على الويب، ومنها خدمات مايكروسوفت 365 وكوبايلوت في متصفحات سطح المكتب والأجهزة المحمولة، ومن المتوقع دعم مفاتيح المرور في تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بالشركة خلال الأسابيع المقبلة.

وحظيت ميزة مفاتيح المرور بشعبية واسعة منذ بداية إطلاقها العام الماضي، إذ تبنتها الكثير من الشركات التقنية كوسيلة بديلة للتحقق من هوية المستخدمين بدلًا من كلمات المرور المرتبطة بالحسابات.

ويأتي إعلان إطلاق تلك الميزة من مايكروسوفت في اليوم العالمي لكلمات المرور الذي يصادف أول خميس من شهر مايو من كل عام.

ومن جهتها، أعلنت جوجل اليوم أن عدد مستخدميها الذين يعتمدون على ميزة مفاتيح المرور في حساباتهم يتجاوز حاليًا 400 مليون مستخدم، إذ أطلقتها الشركة في وقتٍ سابق من العام الماضي لكافة عملائها الذين يُقدر عددهم بما يزيد على 1.5 مليار مستخدم.

وكانت العديد من الشركات الأخرى قد قررت الاعتماد على مفاتيح المرور في تطبيقاتها وخدماتها مثل بايبال وأمازون وإكس وآبل وغيرها.