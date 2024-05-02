شراكة بين أدنوك وجي42 وبريسايت لتعزيز الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي

شهدت ملكية أسهم شركة (إيه آي كيو) AIQ، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة، إعادة هيكلة، حيث استحوذت شركة (بريسايت) Presight، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، على حصة تبلغ نسبتها 51% من أسهم الشركة، واحتفظت شركة أدنوك بملكية 49% من الأسهم.

ويأتي هذا التغيير بعد أن كانت شركة (جي42) تمتلك حصة تبلغ 40% من أسهم الشركة، في حين كانت أدنوك تمتلك حصة تبلغ 60% من الأسهم.

وبموجب هذه الصفقة ستواصل شركة (إيه آي كيو) عملها بنحو مستقل مع الاستفادة من البيانات الضخمة التي تتيحها شركة (أدنوك) لتقديم حلول نوعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة، وستخضع الصفقة لموافقة مساهمي شركة (بريسايت)، والجهات التنظيمية المعنية.

وفي إطار الصفقة، ستحصل شركة (أدنوك) على 4% من أسهم شركة (جي42) في شركة (بريسايت)، مقابل نقل 11% من حصتها في شركة (إيه آي كيو)؛ ووفقًا للقيمة السوقية الحالية لشركة (بريسايت)، تُقدر قيمة (إيه آي كيو) بأكثر من 1.4 مليار دولار.

التنظيم الإداري الجديد لشركة (إيه آي كيو):

سيشغل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر؛ وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، مهمة رئيس مجلس إدارة شركة (إيه آي كيو)، وسيتولى معالي منصور المنصوري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة (بريسايت)، مهمة نائب رئيس مجلس إدارة (إيه آي كيو).

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: “تماشيًا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مساهمتها في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، تركز (أدنوك) في ترسيخ مكانتها كأكثر شركة طاقة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في العالم”.

وأضاف معاليه: “ستساهم شراكتنا مع (بريسايت) في رفع كفاءة وقدرات (إيه آي كيو) وتعزيز طموح (أدنوك) في ريادة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة الطاقة المستقبلية عبر الاستفادة من البيانات المتكاملة التي يُحصل عليها بدءًا من غرفة التحكم ووصولًا إلى اجتماعات مجلس الإدارة، ونحن واثقون بقدرة (إيه آي كيو) على الاستفادة من هذا التعاون لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال تطبيق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، والمساهمة في تحقيق قيمة إضافية للوطن”.

الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة:

ستجمع الصفقة بين حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تقدمها شركة (إيه آي كيو)، وتقنيات تحليل البيانات الضخمة المتعددة القطاعات من شركة (بريسايت) وخبرتها في تطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق الدولية، بهدف ترسيخ مكانة شركة (إيه آي كيو) كمؤسسة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تركز في مجال الطاقة.

ومن خلال إدماج تحليلات البيانات الضخمة وخدمات الذكاء الاصطناعي، ستحقق الشركتان الكفاءة والتكامل التشغيلي إلى جانب تلبية مجموعة واسعة من متطلبات العملاء، وتقديم قيمة أكبر لدولة الإمارات، ولكل من (أدنوك) و(بريسايت) و(جي42).

وتهدف (أدنوك) إلى تحقيق أكبر استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع القطاعات؛ وقد طورت (أدنوك) على مدى عقود بنيتها التحتية الرقمية، مما مكنها من تسريع توسيع أعمالها، وتحقيق أقصى استفادة مُمكنة من الفرص غير المستغلة، وتوفير الطاقة بنحو مسؤول لتلبية احتياجات العملاء.

وفي عام 2023، أعلنت (أدنوك) تحقيقها قيمة تجارية بلغت 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) من خلال تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، بدءًا من توظيف أكثر من 30 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

نجاحات شركة (إيه آي كيو):

أُطلقت شركة (إيه آي كيو) في عام 2020 بالشراكة بين (أدنوك)، ومجموعة (جي42)، وقد نجحت في ترسيخ مكانتها كمزود رائد لحلول الذكاء الاصطناعي الموجهة لقطاع الطاقة، مما عزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقد طورت شركة (إيه آي كيو) أكثر من 20 تطبيقًا للذكاء الاصطناعي، وسجلت 16 براءة اختراع، إذ تساهم أدوات الذكاء الاصطناعي الرئيسية التي طورتها الشركة في رفع الكفاءة وتعزيز القيمة على امتداد عمليات (أدنوك)، وتُستخدم هذه الأدوات أيضًا في تحديد الانبعاثات ومراقبتها، كما تساعد الشركة في خفض انبعاثات عملياتها وتحسين السلامة.