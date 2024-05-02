سامسونج تدعم اللغة العربية في مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI

أطلقت شركة سامسونج تحديثًا جديدًا لهواتفها الذكية الرائدة يضيف اللغة العربية ضمن اللغات المدعومة في مزايا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، والتي تطلق عليها مجتمعة اسم Galaxy AI.

وكانت سامسونج قد أعلنت في شهر إبريل الماضي عزمها إضافة اللغة العربية بالإضافة إلى الإندونيسية والروسية إلى قائمة اللغات المدعومة في مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، بجانب اللغات المدعومة بالفعل سابقًا، مثل الإنجليزية والصينية والهندية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والكورية واليابانية وغيرها.

ويعني ذلك أن مالكي أجهزة سامسونج سوف يمكنهم الآن استخدام ميزة الترجمة المباشرة، وهي إحدى مزايا الذكاء الاصطناعي ضمن Galaxy AI، باللغة العربية، مما يسهل الترجمة من اللغة العربية وإليها في المكالمات الصوتية والرسائل النصية والمحادثات المباشرة عبر المترجم الفوري.

وتخطط سامسونج لإضافة المزيد من اللغات الأخرى، ومنها الرومانية والتركية والهولندية والسويدية إلى اللغات المدعومة أيضًا.

وتتيح سامسونج العديد من المزايا الأخرى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ومنها إمكانية توليد الرسائل في المحادثات أو تحسين صياغتها وفقًا لرغبة المستخدم، بالإضافة إلى تلخيص الملاحظات النصية والصوتية أو تحويلها إلى نص أو ترجمتها، وكذلك تلخيص صفحات الإنترنت والمقالات والأخبار في أثناء التصفح.

وتتيح الشركة الكورية مزايا الذكاء الاصطناعي لأجهزتها الرائدة من سلسلة جالاكسي S24 و S23 وزد فولد 5 وزد فليب 5 وجالاكسي تاب S9.

ويُنصح بتنزيل آخر التحديثات التي تطلقها الشركة للأجهزة المؤهلة سواء عبر تطبيق الإعدادات أو متجر جالاكسي.

وكانت سامسونج قد صرحت بأن توسيع دعم اللغات في Galaxy AI سيسمح لعدد أكبر من مستخدمي أجهزتها بالتواصل متجاوزين حواجز اللغة.

وتُغني المزايا التي تقدمها سامسونج للمستخدمين عن اللجوء إلى التطبيقات الخارجية التي توفر الوظائف نفسها، والتي عادةً ما تكون متاحة في مقابل اشتراكات محددة، علمًا بأن تلك المزايا الجديدة من سامسونج ما زالت مجانية حتى الآن.