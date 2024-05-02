سامسونج تتيح تطبيق Good Lock في متجر جوجل بلاي

أطلقت سامسونج تطبيق Good Lock الخاص بها في متجر جوجل بلاي، وهو تطبيق يتيح إمكانية تخصيص واجهة المستخدم في هواتف جالاكسي التابعة للشركة.

ويوفر التطبيق مجموعة من الأدوات والإعدادات المخصصة لأجهزة سامسونج التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وهو يمكن عملاء الشركة من تخصيص واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام على أجهزتهم بطرق متعددة.

ويمكن استخدام تطبيق Good Lock لتغيير مظهر النظام ووظائفه والتحكم في الإشعارات وتعديل الشاشة الرئيسية وغيرها، كما يتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات الفرعية.

وتقسم سامسونج الأدوات داخل التطبيق في تبويبين منفصلين، ويضم التبويب الأول الذي يُطلق عليه اسم Make Up الأدوات المتعلقة بتحسين الجوانب الجمالية في الواجهة، ومنها السمات والخلفيات وأدوات التعديل في أقسام الواجهة المختلفة مثل لوحة المفاتيح وشاشة القفل والشاشة الرئيسية وشريط الحالة والإشعارات ولوحة الاختصارات السريعة وغيرها.

وأما التبويب الآخر، فيُعرف باسم Life Up وهو يضم الأدوات الأخرى التي تحسن وظائف النظام، مثل أداة Sound Assistant التي تساعد في إدارة الصوت على نحو أفضل، وأداة Camera Assistant التي تمنح المستخدمين خيارات أكثر في الكاميرا، وأداة NotiStar لعرض تاريخ الإشعارات، وأداة Nice Shot لتسهيل التقاط لقطات الشاشة وتسجيلها، وغيرها.

ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق Good Lock مجانًا من متجر سامسونج جالاكسي، كما يمكن تحميله من متجر جوجل بلاي حاليًا، والاستفادة من كافة الأدوات التي يتيحها بسهولة، علمًا بأن التطبيق يعمل فقط على أجهزة سامسونج جالاكسي.