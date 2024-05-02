جوجل تعمل على تحسين مقاطع الفيديو في خدمة الصور

تعتزم شركة جوجل طرح ميزة جديدة في خدمة تخزين الصور السحابية الخاصة بها Photos من شأنها تحسين جودة مقاطع الفيديو.

ووفقًا لما رُصد في الإصدارات الأخيرة من تطبيق صور جوجل، فإن الميزة الجديدة سوف تتيح للمستخدمين تحرير مقاطع الفيديو وتحسينها تلقائيًا بضغطة زر واحدة.

وستكون الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين بخيار “تحسين الفيديو الخاص بك”، علمًا بأنها ليست متاحة لكافة مستخدمي الخدمة حاليًا، ولكن تمكن أحد الخبراء من الوصول إليها وتجربتها.

وكانت جوجل قد أعلنت عام 2023 أداة “محرر الصور السحري” Magic Editor المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وكانت تلك الأداة متاحة لهواتف بكسل في بداية الأمر، لكنها أصبحت متاحة حديثًا لهواتف أندرويد و iOS وأجهزة كروم بوك.

وتوجد ميزة “تحسين الفيديو” الجديدة في صور جوجل في شكل أيقونة عصا سحرية بجانب زر التثبيت عند بدء تحرير الفيديو، ويؤدي النقر عليها إلى ضبط الجوانب المختلفة للفيديو وتحسين جودته تلقائيًا، مثل إعادة ضبط السطوع والتباين والتشبع والجوانب الأخرى للفيديو، لجعله يبدو أفضل. وعند مقارنة الفيديو المُحسن بالفيديو الأصلي، يبدو الفيديو المُحسن أفضل بشكل ملحوظ.

ويمكن ملاحظة أن المعالجة تستغرق بعض الوقت وتعتمد أيضًا على طول الفيديو الذي يحاول المستخدم تحسينه، لذا قد يستغرق الأمر وقتًا أطول مع مقاطع الفيديو الطويلة.

ومن الجدير بالذكر أن معالجة الفيديو وكافة التعديلات التي تجرى فيه تُنفذ في جهاز المستخدم، وبمجرد الانتهاء من الحصول على النسخة المُحسنة يمكنك حفظها على الفور.

ولم تكشف جوجل عن تلك الميزة رسميًا، لكن من المرجح إعلانها قريبًا خلال مؤتمر المطورين القادم الذي سينعقد منتصف شهر مايو الجاري.