آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم والتذكيرات

تخطط شركة آبل لإجراء تكامل بين تطبيقي التقويم والتذكيرات في نظامي iOS 18 و macOS 15 القادمين في وقتٍ لاحق من العام الجاري، وفقًا لما ذكره موقع Apple Insider المتخصص في شؤون الشركة الأمريكية في تقرير أخير.

وأفاد التقرير نقلًا عن مصادر مطلعة داخل الشركة بأن آبل تختبر إصدارًا “جديدًا ومحسنًا” من تطبيق التقويم يوفر تكاملًا مع تطبيق التذكيرات، ويزعم التقرير أن المستخدمين سيكونون قادرين على “جدولة التذكيرات وتنظيمها مباشرة”، دون استخدام تطبيق التذكيرات الفعلي.

وأضاف التقرير أن التذكيرات التي يضيفها المستخدمون عبر تطبيق التقويم الجديد ستظهر في تطبيق التذكيرات أيضًا، وسيدعم تطبيق التقويم تحديد تاريخ كل تذكير ووقته وموقعه وإعداد الأولوية الخاص به.

وفيما يتعلق بالتصميم، أضاف التقرير أيضًا أن تطبيق التقويم “سيتلقى تعديلات طفيفة في التصميم” مع نظامي iOS 18 و macOS 15.

ويشبه ذلك التغيير المنتظر ما تفعله جوجل بالفعل من تكامل بين تطبيقي التقويم والمهام التابعين لها، لتسهيل الاستخدام والتأكد من عدم تضارب مواعيد المهام والأحداث الخاصة بالمستخدم.

وتُضاف تلك التسريبات الجديدة إلى تسريبات أخرى سابقة سلطت الضوء على التغييرات الجديدة التي ستجريها آبل في تطبيقاتها الأساسية، وهي تشمل تعديلات أخرى في تطبيقات الملاحظات والآلة الحاسبة وسيري ومتصفح سفاري وغيرها من التطبيقات مع التركيز على إضافة مزايا معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتبذل آبل جهودًا من أجل مكافحة التسريبات الداخلية، لكنها لم تنجح في إيقافها، بل إنها زادت خلال العام الجاري مقارنةً بالأعوام السابقة.