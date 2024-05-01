واتساب تضيف ميزتي الأحداث والردود إلى المجتمعات

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إضافة ميزتين جديدتين في قسم المجتمعات داخل التطبيق الخاص بها، للسماح لأعضاء المجتمعات بالتفاعل معًا على نحو أفضل، وهما المناسبات والردود المنظمة.

وفيما يتعلق بميزة المناسبات، فإن المستخدمين الآن بات بإمكانهم تنظيم المناسبات والأحداث داخل المجموعات الفرعية في المجتمعات، ويمكن للأعضاء الاستجابة للحضور، وتلقي الإشعارات عند اقتراب موعد المناسبة.

ووفقًا لما ذكرته المنصة عبر مدونتها الرسمية، فإن المستخدمين سوف يتمكنون من رؤية المناسبات داخل المجموعات أو في صفحة المعلومات الخاصة بكل مجموعة.

وأفادت واتساب بأن تلك الميزة سوف تُتاح أولًا في المجموعات الفرعية داخل المجتمعات، ثم ستكون متاحة في كافة المجموعات خلال الأشهر القادمة.

وقدمت المنصة أيضًا ميزة الردود المنظمة في مجموعات الإعلامات، حتى يتمكن الأعضاء من الرد على التحديثات المهمة التي يرسلها المشرفون الذين سيكونون قادرين على معرفة آراء أعضاء المجموعة مع الحفاظ على هيكل مجموعة الإعلامات في المجتمعات، علمًا بأنه ستُجمع الردود معًا في نافذة صغيرة منبثقة مع كتم صوت الإشعارات الخاص بتلك الردود.

وأشارت المنصة إلى أنها تعتزم طرح مزايا وخيارات جديدة في المجتمعات والمجموعات خلال الأشهر القليلة القادمة من أجل تمكين المستخدمين من تنظيم أمور حياتهم في واتساب.

وكانت واتساب قد أضافت العديد من المزايا في المجموعات خلال الآونة الأخيرة، أبرزها تحسين تجربة المكالمات الصوتية والمرئية وإمكانية تثبيت الرسائل داخل المجموعة وغيرها.