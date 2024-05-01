هواوي تستكشف آفاق التعاون لتسريع التحول الرقمي في العراق

اختُتمت في السليمانية فعاليات أسبوع هواوي للتكنولوجيا الرقمية الذي نظمته الشركة بهدف إتاحة فرص التواصل بين مختلف الشركاء المعنيين باستطلاع سبل التعاون لدفع عجلة التحول الرقمي ضمن مختلف القطاعات والصناعات في العراق.

وجاءت هذه الفعالية على ضوء التسارع الحاصل عالميًا في مجال نشر التقنيات والحلول الرقمية المتطورة التي تنتجها صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها: شبكات الاتصالات المتطورة، والحوسبة السحابية، والاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال والخدمات.

تقنيات وحلول هواوي:

عرضت هواوي خلال الفعالية آخر التقنيات والحلول والابتكارات التي أطلقتها في المؤتمر العالمي للجوال 2024، وناقشت مع المشاركين المتخصصين والخبراء – الذين وصل عددهم إلى أكثر من 300 شخص – سبل التعاون في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة في ضوء متطلبات السوق العراقي ضمن مختلف المجالات، سواء تلك المتعلقة بأعمال الشركات أو المستهلك بنحو مباشر.

وقد ركزت الندوات وحلقات النقاش التي عُقدت خلال الفعالية في إمكانيات ربط قدرات الذكاء الرقمي بمسيرة نمو الأعمال وتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسبل الدمج بين التقنيات الحديثة لتحسين مستقبل الأعمال والخدمات العامة.

كما ناقشت فعاليات أسبوع هواوي للتكنولوجيا الرقمية تحديات التحول الرقمي الحالية في العراق، وأولويات التعاون بين الشركاء لبناء منظومة متطورة للرقمنة تستهدف التحول بمختلف القطاعات والصناعات نحو عصر جديد من الرقمنة الذكية، التي تسهم في تسريع دورة أعمال أكثر إنتاجية.

وناقش الخبراء أيضًا سبل التعاون في مجال تطوير حلول مصممة بحسب متطلبات أعمال مختلف شرائح عملاء السوق العراقي وفي مقدمتها الخطط الحكومية للمدن الذكية، وقطاعات التمويل، والنقل، والطاقة، والتعليم، والرعاية الصحية، وموفرو خدمة الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن هواوي تمتلك رصيد أكثر من 20 عامًا في العراق، ساهمت من خلالها في نشر العديد من تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شركائها وعملائها المحليين.

وتلتزم الشركة من خلال تنظيمها الحدث ببناء مزيد من جسور التعاون والعمل المشترك مع شركائها وعملائها في العراق وفي مقدمتهم مشغلو الاتصالات وشركاء الصناعة لاحتضان التحديات ونشر تجارب الرقمنة ضمن مختلف القطاعات والصناعات.

وتُعد مبادرات وبرامج تدريب المتخصصين وطلاب الجامعات ليكونوا قادة مستقبل الرقمنة في بلدهم من أولويات الشركة في العراق بالتعاون مع العديد من شركائها من الوزارات والجامعات ومؤسسات التدريب التقني.

أسبوع العراق الرقمي 2024:

أعلنت الشركة في نهاية الفعالية نقل أسبوع التكنولوجيا الرقمية في السليمانية في المستقبل القريب إلى أربيل وبغداد، حيث سيُنظم الحدث على مدى أسبوع في كل منهما تحت شعار (أسبوع العراق الرقمي 2024)، وذلك لإتاحة المجال أمام لقاء وتواصل المزيد من الخبراء والمتخصصين لاستكشاف آفاق نشر التكنولوجيا الحديثة وفرص إدماجها في قدرات الذكاء الاصطناعي بنحو فعال ضمن سيناريوهات الأعمال الصناعية ومختلف المجالات الأخرى لدفع عجلة الرقمنة في العراق.