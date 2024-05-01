مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى متصفح سفاري في iOS 18

وفقًا لتقرير نشره موقع Appleinsider تختبر آبل إصدارًا جديدًا من متصفح الويب سفاري، ويتضمن الإصدار الجديد تعديلات في واجهة المستخدم، ومزايا متقدمة لحظر المحتوى، ومزية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تسمى (البحث الذكي) Intelligent Search.

يخضع هذا الإصدار للتقييم في الوقت الحالي ومن المُتوقع ظهوره أول مرة خلال هذا العام بالتزامن مع إطلاق التحديثات الجديدة لأنظمة التشغيل iOS 18 و macOS 15، وقد يُطلق عليه اسم Safari 18.

إليك المزيد من التفاصيل حول المزايا الجديدة القادمة إلى متصفح سفاري:

1- مزية البحث الذكي:

من المُتوقع إضافة مزايا جديدة إلى قائمة التحكم في الصفحات في متصفح سفاري ومنها: (البحث الذكي) Intelligent Search التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد الموضوعات والعبارات الرئيسية في صفحات الويب وتلخيصها.

2- مزية Visual Lookup:

تخطط آبل لإطلاق مزية بحث جديدة تُسمى Visual Lookup مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستسمح للمستخدمين بالحصول على معلومات عن العناصر الموجودة في الصور في أثناء التصفح، وهذه المزية الجديدة تشبه مزية (Visual Lookup) المدمجة في تطبيق الصور في أجهزة آبل التي تتعرّف النباتات والحيوانات الأليفة والمعالم الظاهرة في الصور وتمنحك معلومات عنها.

من المُتوقع أن تُصدر آبل مزية Visual Lookup الجديدة المدمجة في متصفح سفاري في عام 2025، ونظرًا إلى أن هذه المزية ما زالت في المراحل الأولى من التطوير، فمن غير الواضح كيف ستعمل بالضبط داخل الإصدار الجديد من متصفح سفاري.

3- مزية ممحاة الويب:

تختبر آبل مزية جديدة تسمى (ممحاة الويب) Web Eraser، وكما يوحي اسمها، فهي مصممة للسماح للمستخدمين بإزالة أو محو أجزاء محددة من صفحات الويب.

من المُتوقع أن تعتمد هذه المزية على أدوات الخصوصية المتوفرة في الوقت الحالي في متصفح سفاري، وستسمح للمستخدمين بمحو المحتوى غير المرغوب فيه من أي صفحة ويب من اختيارهم. وسيكون لدى المستخدمين خيارات لمحو الإعلانات أو الصور أو الرسائل النصية أو أقسام كاملة من صفحة الويب.

يُقال أيضًا إن المحو سيكون مستمرًا، وليس مقتصرًا على جلسة التصفح الحالية، وهذا يعني أن متصفح سفاري سيتذكر الأجزاء التي طلبت مسحها حتى بعد إغلاق التبويب أو النافذة بأكملها.

وعند زيارة صفحة الويب نفسها التي طلبت محو بعض الأجزاء منها سابقًا، سيُبلغك سفاري أنه عدّل الصفحة تلقائيًا، وسيمنحك خيارًا لاستعادة الحالة الأولية لصفحة الويب قبل التعديل.

4- قائمة تحكم جديدة:

بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى سفاري سيتضمن الإصدار الجديد من المتصفح قائمة جديدة في شريط العناوين تتضمن أدوات للتحكم في صفحات الويب، وستسمح قائمة التحكم الجديدة لمستخدمي إصدار Safari 18 بالوصول السريع والسهل إلى العديد من الخيارات الموجودة سابقًا بالإضافة إلى المزايا الجديدة من مكان واحد، وتشمل هذه الخيارات: تكبير الصفحة، وإعدادات التحكم في الخصوصية وخيارات حظر المحتوى وأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة.