لينوفو و ZAK Solutions تتعاونان لقيادة التحول الرقمي في المنطقة

أعلنت شركة (لينوفو) Lenovo شراكتها الإستراتيجية مع شركة (ZAK Solutions)، المزوِّد بالحلول التقنية في الكويت والشرق الأوسط. ويعيّن هذا التعاون شركة (ZAK Solutions) كأول شريك من المستوى (T1) لدى شركة لينوفو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لتوفير محفظة المنتجات الكاملة من مجموعة لينوفو للأجهزة الذكية، وحلول البنية التحتية.

وستحصل شركة (ZAK Solutions) بموجب هذه الشراكة على الوصول الحصري إلى مجموعة منتجات لينوفو الشاملة بدءًا من الحواسيب المحمولة وحتى حلول البنية التحتية، مما سيُمكنها من خدمة العملاء في جميع أنحاء الكويت والشرق الأوسط بكفاءة.

كما ستتمكن شركة (ZAK Solutions) من تسريع مبادرات التحول الرقمي ودفع عجلة الابتكار في المنطقة عبر الاستفادة من المنظومة التقنية القوية والشاملة لشركة لينوفو.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال أشرف فتحي؛ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ZAK Solutions: “يسرنا أن نعلن شراكتنا مع لينوفو، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، لتقديم حلول لا مثيل لها لعملائنا في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط. ويمثل هذا التعاون خطوة هادفة في مسيرة التزامنا بتقديم أحدث التقنيات وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات”.

ومن جهته؛ قال جيوفاني دي فيليبو، رئيس مجموعة لينوفو لحلول البنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “تؤكد شراكتنا مع ZAK Solutions التزامنا بدعم النمو الإقليمي وتعزيز دعمنا لعملائنا. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم الحلول المخصصة والخدمات الموثوقة للشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وسنقوم معًا بتلبية الاحتياجات التقنية المتطورة وتعزيز الكفاءة والنجاح لدى عملائنا في المنطقة”.

يتوافق تفاني لينوفو في توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية للجميع بسلاسة مع مهمة ZAK Solutions لتعزيز إمكانية الوصول والابتكار في المنطقة. ومن خلال الجمع بين الخبرة المحلية لشركة ZAK Solutions والقدرات العالمية لشركة لينوفو، تهدف هذه الشراكة إلى تلبية الاحتياجات التقنية المتطورة لدى الشركات والأفراد في الكويت والشرق الأوسط.

وتهدف كل من شركتي Lenovo و ZAK Solutions إلى الارتقاء بالمشهد التقني في الكويت والشرق الأوسط، وتوفير منصة للابتكار والكفاءة والتمكين الرقمي.