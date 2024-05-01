لينكدإن تطلق ألعابًا جديدة لزيادة تفاعل المستخدمين

أعلنت منصة الأعمال والتوظيف عبر الإنترنت لينكدإن إطلاق ألعاب جديدة بهدف زيادة التفاعل بين مستخدمي المنصة.

وقال لاكشمان سوماسوندرام، مدير إدارة المنتجات في المنصة، في بيان رسمي عن سبب الرغبة في تطوير الألعاب وإصدارها: “إن الألعاب بالنسبة لنا تدور حول التواصل. وقد كانت مهمة لينكدإن دائمًا ربط المتخصصين في العالم لجعلهم أكثر إنتاجية ونجاحًا. ومع تغير عالم العمل خلال الأعوام العشرين الماضية منذ تأسيس المنصة، تغيرت أيضًا الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص مع بعضهم”.

ويرى بعض المستخدمين أن إطلاق الألعاب الترفيهية قد يتعارض مع نشاط المنصة الأساسي الذي يركز على التواصل المهني والأعمال والأنشطة التجارية، لكن المنصة ترى أنها وسيلة جديدة يمكن أن تربط المستخدمين معًا على نحو أفضل.

وبشكل مبدئي، توفر لينكدإن ثلاث ألعاب جديدة، هي لعبة “كوينز Queens” المعتمدة على حل ألغاز منطقية بطريقة تشبه لعبة سودوكو، ولعبة “كروس كليمب Crossclimb” التي تركز على التلميحات والكلمات، ولعبة “بينبوينت Pinpoint” التي تطلب من اللاعبين إيجاد الروابط بين الكلمات بأقل قدر ممكن من المحاولات.

وصُممت الألعاب الثلاثة ليكون بالإمكان اللعب بها مرة واحدة يوميًا، ولا تستغرق كل لعبة سوى بضع دقائق للعب، ويمكن للاعبين رؤية نتائجهم في اللعبة مقارنة بالأشخاص الذين تربطهم صلات بهم، كما ستعرض الألعاب المتصدرين في النتائج على مستوى الشركات.

وتتيح المنصة الألعاب الثلاثة على موقع LinkedIn Games، ويمكن الوصول إليها من خلال قسم الأخبار في أجهزة الحاسوب، أو من خلال تبويب “شبكتي My Network” في الهواتف المحمولة.

ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت كانت قد استحوذت على لينكدإن عام 2016، وهي تُعد حاليًا أكبر منصة على الإنترنت في مجال الأعمال والتوظيف بعدد مستخدمين يزيد على مليار مستخدم حول العالم.