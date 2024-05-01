كيف تستخدم روبوت Gemini لتلخيص مقاطع الفيديو في يوتيوب

نحتاج في بعض الأحيان إلى الوصول إلى المعلومات الأساسية المضمنة في مقطع فيديو طويل في يوتيوب، وقد نحتاج أيضًا إلى مشاهدة عدة مقاطع تتحدث عن موضوع معين لفهمه، ونبحث عن طريقة تساعدنا في الوصول إلى أهم المعلومات في كل مقطع فيديو حتى نتمكن من إنجاز المهمة بأقل وقت ممكن.

يساعد روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل في هذا الصدد؛ إذ يمكنك أن تطلب منه أن يُلخص المعلومات الرئيسية في مقطع فيديو طويل في يوتيوب بطريقة سهلة ومجانية عبر إضافة يوتيوب المدمجة في روبوت Gemini، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

أولًا: كيفية تفعيل إضافة يوتيوب في روبوت Gemini:

تأتي إضافة يوتيوب وبعض الإضافات الأخرى المدمجة في Gemini مُفعلة سابقًا، ولكن إذا كنت تريد التحقق من ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

إذا كنت تستخدم حاسوبك، انتقل إلى موقع Gemini في متصفح الويب، وسجّل الدخول إلى حسابك في جوجل الذي تريد استخدامه.

انقر فوق زر (الإعدادات) Settings في الشريط الجانبي الأيسر إذا كانت اللغة الأساسية لحسابك في جوجل هي الإنجليزية، وسيظهر زر الإعدادات في الشريط الجانبي الأيمن إذا كانت اللغة الأساسية هي العربية.

اختر (الإضافات) Extensions، ثم فعّل خيار (يوتيوب) YouTube إذا لم يكن لون الزر المجاور له يظهر باللون الأزرق.

إذا كنت تستخدم هاتفك المحمول الذي يعمل بنظام أندرويد فانتقل إلى تطبيق Gemini، وإذا كنت تستخدم هاتف آيفون فيمكنك الوصول إلى روبوت Gemini من تطبيق جوجل.

ا ضغط على صورة ملفك الشخصي، ثم اختر (الإضافات) Extensions.

فعّل خيار يوتيوب (YouTube).

ثانيًا: كيفية استخدام Gemini لتلخيص مقاطع الفيديو في يوتيوب

لتلخيص مقطع فيديو في يوتيوب باستخدام روبوت Gemini اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع يوتيوب وشغّل مقطع الفيديو الذي تريد مشاهدته وتلخيصه. انسخ رابط URL الخاص بمقطع الفيديو من شريط العناوين إذا كنت تستخدم إصدار سطح المكتب، أو من قائمة المشاركة إذا كنت تستخدم تطبيق يوتيوب في هاتفك. ألصق الرابط في المربع الخاص بكتابة المطالبات في Gemini، ثم اكتب مطالبة مثل: لخّص هذا الفيديو ( Summarize this video). سيُظهر لك ملخصًا لمقطع الفيديو يتضمن أهم المعلومات.

من المهم معرفة أن روبوت Gemini يستخدم التعليقات والوصف الخاص بمقطع الفيديو لإنشاء الملخص، وإذا لم يكن الفيديو يحتوي عليها، فلن يتمكن من استخراج أي شيء منها.

بالإضافة إلى ذلك، لا تدعم مزية تلخيص مقاطع الفيديو في يوتيوب جميع اللغات، وهي متوفرة فقط بثلاثة لغات، هي: الإنجليزية واليابانية والكورية.

يمكنك أن تطلب من Gemini التوصية ببعض مقاطع الفيديو حول موضوع من اختيارك، ويمكنك أن تطلب منه تلخيص مقطع فيديو معين من المقاطع المقترحة أو جميعها لتتمكن من معرفة النقاط الرئيسية فيها، ثم مشاهدتها إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات.