كاسبرسكي ترسخ مكانتها الرائدة في مجال الشفافية بافتتاح مركزها الجديد في إسطنبول

أعلنت شركة كاسبرسكي افتتاح مركزها الجديد للشفافية في مدينة إسطنبول التركية، حيث يمكن لأصحاب الشركات معرفة المزيد عن حلول كاسبرسكي، أو مراجعة الكود المصدري الخاص بها، أو فحص نتائج عمليات التدقيق المستقلة.

ويمثل ذلك توسعًا إضافيًا في مبادرة الشفافية العالمية (GTI) الخاصة بالشركة، التي تعمل على تطويرها منذ عام 2018، مما يرفع الثقة بمنتجاتها وعملياتها الداخلية، ويعزز تبني النهج القائم على الأدلة عند تقييم أمن منتجات تكنولوجيا المعلومات.

وقد جرى افتتاح مركز الشفافية في إسطنبول في 29 من أبريل 2024، وذلك بمشاركة يوجين كاسبرسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي. وسيكون هذا المركز بمنزلة مرفق مخصص لشركاء الشركة وعملائها، فضلًا عن الجهات التنظيمية في مجال الأمن السيبراني، لمراجعة الكود المصدري لجميع منتجات كاسبرسكي المحلية، وتحديثات البرمجيات، وقواعد الكشف عن التهديدات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار فحص نتائج عمليات التدقيق المستقلة لحلول الشركة، والوصول إلى فاتورة مواد البرمجية (SBOM)، وهي قائمة بالمكونات البرمجية المستخدمة في حلول Kaspersky.

التعاون مع جامعة البوسفور في إسطنبول:

تستمر شركة (Kaspersky) بكونها مدافعة عن الشفافية في قطاع الأمن السيبراني العالمي، وتُشكّل المشاريع التعليمية مع المؤسسات الأكاديمية المتميزة جزءًا مهمًا من دعم هذا المعيار. حيث أُقيم حفل الإعلان عن مركز الشفافية في إسطنبول في جامعة البوسفور في إسطنبول، كما شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين كاسبرسكي والجامعة.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها يوجين كاسبرسكي؛ الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي، والأستاذ الدكتور محمد ناجي إنجي، رئيس جامعة البوسفور، إلى إنشاء إطار للتعاون التكنولوجي المتبادل في البرامج الأكاديمية المستقبلية.

وستطلق كاسبرسكي وجامعة البوسفور مختبر الشفافية الذي سيركز في تثقيف الطلاب بمنهجيات وتقنيات تقييم جودة وموثوقية الحلول ضمن سلسلة التوريد بما يتماشى مع برنامج بناء القدرات السيبرانية الخاص بالشركة، الذي يُعدّ إحدى ركائز مبادرة الشفافية العالمية.

كما سيركز المختبر في تطوير كفاءة تعرف مشهد التهديدات السيبرانية والتعامل معه، وسيوفر ندوات تعليمية عملية تقدمها كاسبرسكي في الجامعة أو عبر الإنترنت.

وخلال الحدث، قال يوجين كاسبرسكي: “لقد أصبحت علاقاتنا المهنية والتجارية مع تركيا أقوى اليوم. وكخطوة تالية في تطوير تعاوننا الطويل الأمد، نفتتح مركز الشفافية في إسطنبول، ونؤكد شراكتنا مع جامعة بوغازجي في المدينة، وتسعى كلتا الخطوتين إلى زيادة تعزيز الصلابة السيبرانية للبلاد. ويشرّفنا تعزيز خبراتنا وتبادل المعرفة مع المؤسسات المحلية لضمان أن تكون رحلتهم الرقمية سلسة قدر الإمكان”.

مع استمرار تطور مشهد الأمن السيبراني، تستمر الشركة بإصرارها على مهمتها المتمثلة في حماية النظم البيئية الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات من الإبحار الآمن في الفضاء الرقمي.

ويُعدّ مركز الشفافية في إسطنبول المركز الثاني عشر في سلسلة المراكز التي افتتحتها الشركة كجزء من مبادرة الشفافية العالمية. لمعرفة المزيد عن مراكز الشفافية ومواقعها، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني.