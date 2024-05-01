فيفو تكشف عن هاتفها الجديد Vivo V30 SE

أعلنت شركة فيفو الهاتف الذكي الجديد Vivo V30 SE الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وهو من هواتف الفئة المتوسطة من سلسلة هواتف V30.

ويأتي الهاتف بمواصفات مميزة بميزانية معقولة مع شاشة عالية التردد وتصميم من الجلد ومُعالج جيد، وتتبع شركة فيفو الآن نهج شركة شاومي نفسه في تسمية الهواتف الذكية بأسماء مختلفة طبقًا لمكان بيعها في الأسواق المختلفة.

ووفقًا لذلك، فقد أطلقت الشركة الهاتف باسم Y200e في الهند، وهو الهاتف ذاته الذي يحمل اسم V40 SE في أوروبا.

ويتمتع هاتف V30 SE بالمواصفات نفسها الموجودة في هاتف V40 SE، وهو أول هاتف ذكي مصنوع من الجلد الصديق للبيئة، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ويحتوي الهاتف على شاشة أمولد قياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها FHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يأتي الهاتف بحافات مسطحة تتناسب مع الشاشة.

ويحمل الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع كاميرتين مساعدتين، ويعمل بمعالج سنابدراجون 4 جين 2 كما هو الحال في الهواتف المطابقة، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، وبطارية سعتها 5000 ميلي أمبير مع شاحن قوي بقوة قدرها 44 واطًا.

وتطرح فيفو هاتف Vivo V30 SE بسعر مرتفع نسبيًا يصل إلى 400 دولارٍ أمريكي، ومن المقرر طرحه في الأسواق في أمريكا الجنوبية وغيرها من الأسواق، علمًا بأن الهاتف يتوفر بلونين هما الأسود والأرجواني.