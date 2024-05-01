فيريتاس تقدم حلولًا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المرونة السيبرانية

أعلنت (فيريتاس تكنولوجيز) Veritas Technologies؛ الشركة الرائدة في مجال البيانات الآمنة المتعددة السحابة، اليوم تقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظامها (Veritas 360 Defense)، لمساعدة المؤسسات في تعزيز حماية البيانات والتعافي بنحو أسرع من الهجمات السيبرانية المنفذة بواسطة برامج الفدية.

وتضمنت هذه الحلول الجديدة إطلاق أول حل ذاتي الدفاع لحماية البيانات في مجال الأمن السيبراني، ومساعد ذكي تشغيلي يعمل بالذكاء الاصطناعي يُسمى (Veritas Alta Copilot)، بالإضافة إلى عقد شراكات جديدة مع شركات رائدة في مجال الأمن السيبراني.

وتعليقًا على ذلك، قال جوني كرم؛ المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة في فيريتاس تكنولوجيز: “لم يسبق أن كانت المخاطر الناجمة عن الهجمات السيبرانية المنسّقة، التي تستهدف تحديدًا البنية التحتية للمؤسسات الوطنية والشركات العالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، بهذا الحجم الذي هي عليه اليوم، فقد بتنا نشهد تغيرات في مسارات الهجوم المتبعة، إذ تحولت مسارات المهاجمة من استهداف الأنظمة والبنية التحتية مباشرةً، إلى استخدام أساليب تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمهاجمة الأفراد الذين يقومون بتشغيل تلك الأنظمة، وإفساد كافة بيانات النسخ الاحتياطية باستخدام بيانات الاعتماد المسروقة من مديري الأنظمة، ويعني ذلك أن العبء الملقى على عاتق فِرَق حماية البيانات، الذين يواجهون قيودًا متزايدة في توافر الموارد ذات المهارات المناسبة، أصبح هائلًا؛ ومن ثم يكمن الحل في برامج إدارة البيانات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز قدرة وسرعة الاستجابة لدى المتخصّصين وغير المتخصصين على حدٍّ سواء لتأمين حماية أفضل من المخاطر”.

أول برنامج لحماية البيانات متكيّف وذاتي الدفاع:

يحاول مرتكبو الجرائم السيبرانية بنحو متزايد إفساد بيانات النسخ الاحتياطية باستخدام بيانات الاعتماد المسروقة الخاصة بمديري الأنظمة؛ وبناءً عليه، قدمت شركة فيريتاس برنامجًا جديدًا ذاتي الدفاع لحماية البيانات، وهو الأول من نوعه في مجال حماية البيانات، حيث سيقوم العاملون في قسم النسخ الاحتياطي وقسم حماية البيانات في فيريتاس (Veritas NetBackup وVeritas Alta Data Protection) بمراقبة الأنشطة باستمرار والدفاع عن هذين القسمين ضدّ التهديدات الناجمة عن اختراق بيانات اعتماد المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، سترصد برامج الحماية الحالات الشاذة في سلوكيات المستخدم الإداري، وستُنفذ آلية لوضع إشارات على سلوك الإداري غير المألوف وضبط مؤشرات الأمان على نحوٍ مستقل – مثل: المصادقة الثنائية، والمصادقة المتعدّدة الأشخاص – لتأمين الوصول إلى البيانات وحمايتها من الهجمات.

برنامج Veritas Alta Copilot لمرونة سيبرانية أكثر فعالية:

صُمّم برنامج (Veritas Alta Copilot) باستخدام أحدث النماذج اللغوية الكبيرة للحدّ من تعقيد إدارة بيانات المؤسسات، وقد أصبح الآن متاحًا لمستخدمي Veritas Alta View، ويتيح البرنامج إنتاج تقارير متطوّرة لمراقبة البنية التحتية لحماية البيانات من خلال محادثة بسيطة بلغة طبيعية، وتحديد نقاط الضعف السيبرانية وعدم الكفاءة التشغيلية بسرعة، بالإضافة إلى المساعدة بنحو استباقي في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتوجيه المستخدمين لفهم المهام المعقدة على مستوى إدارة البيانات.

توسع نظام فيريتاس 360 Defense:

انضم خمسة شركاء جدد في المجال الأمني إلى نظام Veritas 360 Defense لتوفير مراقبة معززة لمواجهة التهديدات، وتعزيز الحماية وتحسين القدرة على استرداد البيانات، تضم القائمة الموسّعة للشركاء شركة (سيكيورونيكس) Securonix، وهي شركة رائدة في مجال الجيل القادم من أنظمة معلومات الأمن وإدارة الأحداث، وتحليلات سلوك المستخدم والكيانات، وأتمتة التنسيق الأمني والاستجابة الأمنية.