شركة سناب تطلق برنامجًا متقدمًا للشركاء لتعزيز خبرات الإعلانات والتسويق

أعلنت شركة (سناب) Snap إطلاق برنامج جديد ومتقدم للشركاء، يوفر لشركات مختارة في قطاع الإعلانات والتسويق إمكانية الوصول إلى مجموعة من الفرص التعليمية والتجارية المنتقاة بعناية، حيث سيحصل المؤهلون لهذا البرنامج على شارة حصرية تتيح لهم الوصول إلى دورات تدريبية تطويرية مصممة خصوصًا لتلبية احتياجاتهم والارتقاء بقدراتهم على نحو فعّال، ورفدهم بأبحاث وتحليلات مبتكرة ورائدة ستساعدهم في تطوير خبراتهم في الإعلان عبر سناب شات.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات في تطوير خبراتها في عالم سناب شات، ومنحها الفرصة للعمل بنحو وثيق مع فريق شركة سناب لإطلاق العنان لحلول مبدعة تُسفر عنها حملات تسويقية فاعلة ومؤثرة لتحقيق أفضل النتائج.

وقد أكدت رشا الغصيني، مديرة وكالات الإعلان في شركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التزام الشركة بدعم منظومة عمل شركات ووكالات الإعلانات في جميع أنحاء المنطقة لبناء قدراتها وتعزيز معارفها ودعم مسيرة نموها وتطورها، وأعربت عن سعادتها بإطلاق برنامج الشركاء الجديد لتقديم باقة من المزايا والفوائد للشركاء التجريبيين المشاركين في هذا البرنامج، ومن ثم مساعدتهم في إحداث تأثير إيجابي وتحقيق نتائج حقيقية لعملائهم.

الشركاء الجدد:

انطلقت المرحلة الأولى من ( برنامج شركاء سناب المتقدم) بالفعل بمشاركة مجموعة من الشركاء من وكالات الإعلانات والتسويق الرائدة، مثل: عربي آدز (Arabyads)، وأكويست (Acquist)، وأسمبلي (Assembly).

وقالت آية رياض، نائبة رئيس العمليات الرقمية في شركة (عربي آدز)، المتخصصة في الإعلان والتسويق الذكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تقوم شركة سناب بدور مؤثر وفاعل لمساعدتنا في توسيع حصتنا السوقية والتواصل مع أكبر شريحة من الجمهور عبر فرص إعلانية رائدة ومبتكرة، الأمر الذي يعود علينا بفوائد عديدة ويسهم في دفع حدود الإبداع والابتكار في أعمالنا. ونتطلع من خلال هذا البرنامج الجديد إلى بناء علاقات مميزة وترسيخ حضورنا في عالم التكنولوجيا الرقمية والابتكار لتعزيز مكانتنا في السوق”.

ومن جانبه، قال رايان غارنر؛ مسؤول الإستراتيجيات التسويقية والترويجية في شركة أسمبلي: “نحن سعداء بانضمام شركة (أسمبلي) إلى (برنامج شركاء سناب المتقدم)، وبشراكتنا المثمرة مع فريق سناب الذي يسهم بكل تفان في دعم عملائه لتحقيق التقدم والنجاح ورفدهم بكل جديد ومبتكر. ويسرنا أن نكون من أوائل المتعاونين في هذا البرنامج ومتحمسين لاستكشاف آفاق جديدة للإبداع والتخطيط الإستراتيجي والارتقاء بأداء علامتنا عبر منظومة سناب المميزة”.

مزايا برنامج شركاء سناب المتقدم:

ستحصل شركات الإعلانات والتسويق التجريبية المشاركة في البرنامج على باقة من المزايا الفريدة على مدار العام بما يشمل:

الوصول إلى الأحداث الحضورية أو الافتراضية التي تستضيفها سناب.

الوصول إلى جلسات تعليمية مع فريق سناب مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات المشاركين.

الحصول على شهادات اجتياز البرنامج من سناب.

الحصول على الدعم المستمر لإدارة الحساب.

ويشكل برنامج شركاء سناب المتقدم تجسيدًا إضافياً لالتزام الشركة المستمر بدعم وكالات الإعلان والتسويق في جميع أنحاء المنطقة، والارتقاء بأدائها في قطاع التكنولوجيا الرقمية.