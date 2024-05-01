بروڤن روبوتكس تطلق روبوتًا جديدًا لخدمة العملاء يعمل بالذكاء الاصطناعي

أطلقت (بروڤن روبوتكس) Proven Robotics؛ روبوت الخدمة الجديد (OrionStar Mini)، الذي يستند في عمله إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، ويُعدّ هذا الإنجاز الجديد نقلة نوعية في عالم خدمة العملاء، إذ يفتح آفاقًا واسعة لتجارب تفاعلية غامرة تُعيد تعريف معايير التميز والابتكار.

ويمتاز روبوت (OrionStar Mini) الجديد بأنه مزوّد بإمكانات تفاعلية متميزة، فهو أول روبوت يعمل بشريحة (Snapdragon 845 SOC) من كوالكوم، وهي شريحة تمتاز بريادتها في أجهزة أندرويد. ويناسب هذا الروبوت الفعاليات والمعارض بفضل تصميمه الصغير الحجم، وخصائص المتنوعة، التي تجعل منه إضافة مهمة لأي مؤسسة تتطلع إلى تعزيز التجارب الذكية.

وتعليقًا على ذلك، قال محمد الدوسري؛ المدير الإقليمي لقسم الروبوتات في شركة بروڤن روبوتكس: “تمثل إضافة OrionStar Mini إلى مجموعتنا من روبوتات الخدمة التجارية خطوة جديدة تعزز التزامنا تجاه تسخير التقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية في المشهد الصناعي. ويتمتع هذا الروبوت بالقدرة على أداء مجموعة متنوعة من المهام في مختلف القطاعات، ليدعم تجربة العملاء المتميزة ويسهم في التحوّل الجذري في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات“.

مزايا روبوت OrionStar Mini:

صُمم روبوت (OrionStar Mini) ليلبي الطلب المتزايد في قطاعات الخدمات الديناميكية، التي تحتاج إلى حلول ذكية وتفاعلية قابلة للتكيف. فهو يهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتخفيض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة الخدمات في قطاعات متنوعة، مثل: الضيافة والتجزئة والرعاية الصحية وغيرها.

وبفضل التقنيات المتقدمة والتصميم السهل الاستخدام، يَعد روبوت OrionStar Mini بتحقيق تجربة فريدة عبر الحوارات السلسة مع العملاء، والمستشعرات المتطورة، وإمكانات التواصل القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التنقل الاستثنائية.

ومن أبرز خصائص روبوت Mini التي تعزز معايير التميز في حلول الروبوتات:

1- التوجيه الذكي: يمكن للروبوت الصغير أن يتنقل بسهولة وسرعة بين العملاء وصولًا إلى الوجهة المستهدفة حتى في أضيق الأماكن، وذلك بفضل إمكانات التوجيه الذكية واستخدام الخوارزميات المتقدمة لتجنب العقبات بفعالية.

2- منصة التطوير المفتوحة: صُمم روبوت Mini عبر منصة تطوير مفتوحة تدعم التخصيص الدقيق والأنظمة المقدمة من طرف ثالث، مما يتيح للعملاء ضبط إعداداته بما يناسب مختلف الأدوار والمسؤوليات.

3- التنسيق بين عدة روبوتات: تضمن خاصية الترقيم الذكي حسب الأولوية تجنب التصادم دون تدخل بشري في حال تقاطع مسارات أكثر من روبوت Mini في الوقت نفسه.

4- Mini + PRoMS: يمكن إدماج روبوت Mini بسهولة في منصة إدارة الروبوتات من بروڤن روبوتكس، وهي منصة لا تحتاج إلى البرمجة لإنشاء محتوى الروبوتات من الصفر، إذ تقدم التطبيقات الجاهزة وإمكانية تطوير التطبيقات المخصصة باستخدام قوالب ذكية، مما يعزز الكفاءة الوظيفية ويسهم في تحسين أداء روبوتات Mini.

وبفضل تعدد روبوتات الخدمة التي تقدمها بروڤن روبوتكس، تواصل الشركة استكشاف آفاق جديدة في عالم التكنولوجيا والروبوتات لتوفير تقنيات الأتمتة لتكون في متناول كافة القطاعات في المنطقة.