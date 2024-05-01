الكشف عن سماعة الرأس Beats Solo 4

أعلنت شركة بيتس رسميًا الإصدار الجديد من سماعة الرأس الخاصة بها Beats Solo 4 مع تحسينات في مواصفات السماعة وتصميمها الخارجي.

وتأتي السماعة الجديدة بوزن 217 جرامًا فقط وهو وزن خفيف للغاية مقارنة بسماعات الرأس الأخرى، كما تحتوي السماعة على أغطية أذن مريحة تتشكل على شكل الرأس عند ارتدائها، ويُطلق على تلك الأغطية اسم UltraPlush، وقد صممتها الشركة لتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة عند ارتداء السماعات.

وتتميز السماعة بمجموعة من مكبرات الصوت القوية بحجم قدره 40 ملم، وهي توفر صوتًا قويًا ودقيقًا في الوقت ذاته، كما أن الصوت الذي تقدمه السماعة مُحسن ومُنقى على نحو كبير مقارنةً بالإصدار السابق.

وتتيح السماعة ميزة الصوت المكاني بالإضافة إلى خاصية تتبع الرأس الديناميكية، لإضافة المزيد من الحيوية عند الاستماع للصوتيات عبرها، وتحتوي السماعة على رقاقات مخصصة للاقتران بالأجهزة الأخرى بسهولة، وتحديد موقعها عند فقدانها، مثل سماعات Beats Solo Buds.

وتعمل السماعة لمدة قدرها 50 ساعة عند شحنها مرة واحدة، كما تدعم الشحن السريع الذي يجعلها تعمل لمدة تصل إلى 5 ساعات عند شحنها لمدة قدرها 10 دقائق فقط، ويمكن شحن السماعة من خلال منفذ USB C، كما تضم السماعة منفذ 3.5 ملم لتوصيلها بالأجهزة سلكيًا والاستماع للصوتيات دون الاعتماد على شحن البطارية.

وتطرح بيتس سماعة Beats Solo 4 باللون الأسود والأزرق الداكن والوردي، وستتيحها الشركة للبيع بسعر قدره 200 دولارٍ أمريكي بدايةً من شهر مايو الجاري، وهي متاحة للشراء من موقع آبل الرسمي.