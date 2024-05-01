الكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية Beats Solo Buds

كشفت شركة بيتس للصوتيات المملوكة لآبل عن سماعتها اللاسلكية الجديدة Beats Solo Buds مع بعض التحسينات الجديدة وسعر تنافسي قدره 80 دولارًا أمريكيًا.

وتتميز سماعة Beats Solo Buds بتصميم مريح مع أربعة قياسات مختلفة لسدادات الأذن المصنوعة من السيليكون لملاءمة الأذن بشكل دقيق، وهي لا تدعم خاصية الإلغاء النشط للضوضاء، لكنها توفر عزلًا سلبيًا للضوضاء لتقديم جودة صوت جيدة جدًا، كما يساعد تصميم الميكروفون المقترن بخوارزمية متقدمة لعزل الضوضاء على تحسين جودة المكالمات.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تعمل سماعة Beats Solo Buds لنحو 18 ساعة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، وهو يعد أطول عمر للبطارية في المنتجات المماثلة للشركة، لكنه أقل من المنتجات المنافسة.

ومن الجدير بالذكر أن البطاريات موجودة في السماعات نفسها، وليست موجودة في العلبة المرفقة، وقد كان باستطاعة الشركة إطالة عمر البطارية بإضافة بطارية في العلبة؛ لكنها آثرت تقليل التكلفة وتقليل حجم العلبة المرفقة بنسبة بلغت 40%.

وعند استهلاك بطارية السماعة يمكن إعادة شحنها بكل سهولة عن طريق توصيلها بمنفذ USB-C الموجود في العلبة المرفقة، كما يمكن شحنها عن طريق توصيلها بهاتف آيفون على سبيل المثال أو أي مصدر آخر للطاقة، ويمكن أن يؤدي شحن السماعة لمدة قدرها خمس دقائق فقط إلى جعلها تعمل لمدة قدرها ساعة كاملة.

وتحتوي سماعة Beats Solo Buds على رقاقات صُنعت لكي تسمح بالتكامل الدقيق مع نظامي iOS وأندرويد عبر الاقتران بالأجهزة بضغطة واحدة والإعداد التلقائي لها، كما تدعم خدمتي “Find My” من آبل و”Find My‌ Device” من جوجل، مما يسمح بالعثور عليها بسهولة عند ضياعها.

ويمكن للمستخدمين تخصيص أزرار “b” الموجودة على السماعات لتنفيذ العديد من المهام التي يحددها المستخدم مثل التحكم في الموسيقى والمكالمات الهاتفية وتنشيط المساعد الصوتي والتحكم في مستوى الصوت وغيرها.

وتبدأ الشركة بيع سماعة Beats Solo Buds في شهر يونيو المقبل، وستكون متاحة بأربعة ألوان مختلفة هي: الرمادي والأسود والأرجواني والأحمر.