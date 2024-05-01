اتهام كوالكوم بتزييف نتائج أداء معالجات سنابدراجون X Elite

تشهد شركة كوالكوم ضجةً كبرى بخصوص معالجات سنابدراجون X Elite و X Plus القادمة إلى أجهزة الحواسيب المحمولة العاملة بنظام ويندوز.

ولكونها أولى معالجات Arm التي تعمل بنظام ويندوز، تتعهد كوالكوم بتقديم القدرة والكفاءة التي اشتهرت بهما شركة آبل في سلسلة معالجات M SoC. ومع ذلك، وفقًا لموقع Semiaccurate، فإن كوالكوم لا تتحلى بالنزاهة فيما يتعلق بأرقام أداء معالجاتها، إذ نشر الموقع، الذي أسسه الكاتب والمحلل التقني المثير للجدل شارلي ديميرجيان، تقريرًا أحدث مفاجأة للكثير من القراء بالحديث عن تزييف أرقام معالجات سنابدراجون من كوالكوم، مما أثار عاصفة من الجدل والتكهنات في عالم التكنولوجيا.

ومحور الجدل هو نتائج أداء معالجات كوالكوم X Elite و X Plus، إذ تزعم الشركة أن المعالجين كليهما يقدمان أداءً يتفوق كثيرًا على أي معالج مخصص لأجهزة الحواسيب المحمولة، وقد أيدت وسائل الإعلام هذه النتائج إلى حدٍ كبير، إذ يُسمح لها عادةً بإجراء اختباراتها الخاصة، ولكنها تكون محددةً سابقًا؛ ضمن شروطٍ وضوابط معينة وباستخدام أجهزة الشركة المعنية.

ومع ذلك، يدعي موقع Semiaccurate أن أرقام هذه النتائج مزيفة، إذ لم تستطع أي شركةٍ من الشركات الصانعة للمعدات الأصلية (OEM) لشركة كوالكوم تكرار هذه النتائج، ولكن الشركة ألقت باللوم على أنظمة التبريد الرديئة والمعايير غير المخصصة لمعالجات Arm.

وبعد بضعة أيام، أبلغت الشركات الصانعة للمعدات الأصلية التي تتمتع بمواهب هندسية كبيرة بنتائج مشابهةً للنتائج المذكورة في موقع Semiaccurate، مما دفع شارلي ديميرجيان إلى استنتاج وجود خلل حقيقي في تلك الأرقام.

وأكد الموقع أن البراهين قادمةٌ من كبرى الشركات الصانعة للمعدات الأصلية؛ ومنها: ديل، و HP، ولينوفو. إذ إن نتائج أداء عينات الاختبار الخاصة بصانعي المعدات الأصلية كانت أقل بنسبة تصل إلى 50% من الأرقام الواردة في نشرات كوالكوم الفنية.

وذكرت شركة كوالكوم في بيانٍ رسميٍ لموقع TM أن نتائج أداء معالجاتها صحيحة تمامًا، وأضاف متحدث باسم شركة كوالكوم قائلًا: “إننا نؤكد صحة ما ذكرناه من أرقامٍ ونتائج، ونحن ننتظر بشدة رؤية المستهلكين وهم يقبلون على استخدام أجهزةٍ تعمل بمعالجات سنابدراجون X Elite و X Plus”.

واللافت أن هذا البيان لم يذكر أي ادعاء من الادعاءات الأساسية الموجودة في موقع Semiaccurate، ومن المتوقع أن تكشف مايكروسوفت عن أولى أجهزتها المحمولة بمعالجات سنابدراجون X Elite و X Plus في مؤتمر Build الشهر المقبل، مما يسمح للصحافة باختبارها حتى تتمكن من الوصول إلى حقيقة هذه الادعاءات و التكهنات.