أنثروبيك تطلق تطبيق Claude لهواتف آيفون

أطلقت شركة أنثروبيك التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي Claude تطبيقًا جديدًا لهواتف آيفون، كما أعلنت خطة أسعار جديدة لاشتراك المجموعات وفرق العمل التي تود الوصول إلى نماذجها.

ويمكن للمستخدمين الآن تحميل التطبيق لهواتف آيفون وأجهزة آيباد مجانًا من خلال متجر آب ستور، لكنه متاح الآن في عدة دول، ومن المتوقع أن توسع الشركة إطلاقه خلال الأشهر القادمة.

ويشبه تطبيق Claude تطبيقات الدردشة الآلية الأخرى المعتمدة على نماذج الذكاء الاصطناعي، كما يتيح تحميل الصور والملفات من أجل تحليلها.

وكان روبوت Claude متاحًا فقط من خلال موقع Claude.ai التابع لشركة أنثروبيك، أو عبر منصات أخرى خارجية مثل أمازون بيدروك أو Hugging Face أو مايكروسوفت آزور.

وأفادت الشركة بأنها تعتزم إطلاق تطبيق مخصص لأجهزة أندرويد خلال وقت قريب.

ويرى المستخدمون أن الشركة قد تأخرت في إطلاق تطبيق الهاتف المحمول، إذ توفر OpenAI ومايكروسوفت وجوجل تطبيقات ChatGPT و Copilot و Gemini في الأجهزة المحمولة منذ مدة، بجانب الوصول إليها عبر المتصفح.

وتقول الشركة إن خطة Team الجديدة تتيح لفرق العمل التي تتكون من 5 أشخاص فما أكثر الاشتراك فيها مقابل 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل شخص، وتقدم الشركة تلك الخطة لفرق العمل لتسهيل سير العمل ومساعدة الفرق في تحقيق أهدافها وتلبية احتياجاتها، مع الحفاظ على الأمان وخصوصية البيانات.

وكانت الشركة قد طرحت سابقًا الخطة الاحترافية Pro، وهي خطة موجهة للأفراد مقابل 20 دولارًا شهريًا.

ويمكن لكافة المستخدمين تنزيل تطبيق Claude الجديد واستخدامه سواء كانوا مشتركين في أي خطة أو ليس لديهم أي اشتراكات.

وكانت أنثروبيك قد طرحت نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة Claude 3 في مارس الماضي، وهي تشمل ثلاثة نماذج مختلفة الأحجام.

وتُعد أمازون إحدى أكبر الشركات التي تستثمر في أنثروبيك، وقد أعلنت في سبتمبر الماضي عن استثمارات فيها بقيمة قدرها 4 مليارات دولار أمريكي.