آبل تعمل على إصلاح مشكلة توقف المنبهات في آيفون

انتشرت العديد من التقارير والشكاوى من مستخدمي هواتف آيفون خلال الأسابيع الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنتدى الدعم الفني لآبل بشأن مشكلة في نظام التشغيل تتسبب في توقف المنبهات من تلقاء نفسها دون إصدار صوت للتنبيه.

وتسببت تلك المشكلة في إثارة استياء أولئك المستخدمين، إذ يؤدي ذلك العطل إلى التأخر عند الاستيقاظ من النوم وتفويت مواعيد العمل وغيرها من المواعيد الهامة، خاصةً مع اعتماد الكثير من المستخدمين على أصوات المنبه.

وأكدت شركة آبل لأحد مراسلي صحيفة وول ستريت أنها على علم بالمشكلة التي تسبب عدم تشغيل هواتف آيفون أصوات المنبهات، وأنها تعمل جاهدة على إصلاح تلك المشكلة.

وأفاد بعض المستخدمين بأن المشكلة تتعلق بخاصية “المزايا المتتبعة للانتباه” Attention Aware الموجودة في هواتف آيفون، وتعمل تلك الخاصية على خفض مستوى صوت التنبيهات تلقائيًا إذا كان المستخدم ينظر إلى جهازه.

ويقول بعض المستخدمين إن تعطيل خاصية “المزايا المتتبعة للانتباه” في هواتف آيفون قد يؤدي إلى حل المشكلة؛ لأنها إن كانت تعمل على نحو غير سليم، فإنها تخفض مستوى صوت المنبهات، حتى عندما يكون المستخدم نائمًا.

ولم تؤكد شركة آبل إذا كان ذلك هو سبب المشكلة بالفعل أم أن هناك أسبابًا أخرى.

وفي حال الحاجة إلى تعطيل تلك الميزة، يمكن التوجه إلى تطبيق الإعدادات والنقر فوق خيار “Face ID ورمز الدخول”، ثم إيقاف تشغيلها.