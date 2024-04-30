5 علامات تدل على حاجتك إلى شراء حاسوب محمول جديد

الحواسيب المحمولة من الأجهزة التي يجب أن تستمر معك لسنوات متعددة خاصةً إذا اخترت حاسوبًا مناسبًا لطبيعة عملك، ومع ذلك تنخفض كفاءة الحواسيب المحمولة بمرور الوقت، وتصبح بحاجة إلى شراء حاسوب جديد يتمتع بمواصفات أفضل من الحاسوب السابق، ولكن متى يجب عليك ترقية حاسوبك؟

هناك العديد من العلامات التي تدل على حاجتك إلى شراء حاسوب محمول جديد، وسنذكر منها ما يلي:

1- بطء الأداء:

إن بطء الأداء من أبرز العلامات التي تدفع معظم الناس إلى ترقية الحاسوب المحمول، حيث تصبح التطبيقات بحاجة إلى الكثير من الوقت للتحميل، وفي بعض الأحيان لا تستجيب، ويصبح أداء المهام العادية يحتاج إلى وقت أطول من المعتاد بسبب بطء الأداء أو عدم الاستجابة.

من الممكن أن تخفف من هذه المشكلة عن طريق تعديل بعض الإعدادات وحذف بعض الملفات والبرامج لزيادة مساحة التخزين الفارغة؛ مما يعزز الأداء بدرجة قليلة، ولكن هذه الطريقة لا تساعدك مدة طويلة، وستعود المشكلة نفسها عند تخزين ملفات إضافية ونفاد مساحة التخزين.

تصبح التطبيقات وأنظمة التشغيل أكثر كثافة في كل عام، لذا فإن مواصفات الحواسيب التي تُعدّ متطورة في عام 2014 ربما لن تكون مناسبة لأداء المهام نفسها في عام 2024.

ولضمان سلاسة الأداء، اختر حاسوبًا يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة لا تقل عن 16 جيجابايت، وإذا كنت من هواة الألعاب وبدأ حاسوبك بمواجهة مشكلة بطء الأداء وعدم الاستجابة وقررت شراء حاسوب محمول جديد، فاختر واحدًا يتضمن وحدة لمعالجة الرسومات من أحدث الإصدارات من AMD أو Nvidia مثل: سلسلة GeForce RTX 4000.

2- انخفاض صحة البطارية:

تتحلل بطاريات الليثيوم أيون الموجودة في الحواسيب المحمولة مع الوقت والاستخدام. ومن المُحتمل ألّا تلاحظ أي مشكلات في البطارية لعدة سنوات من استخدام الحاسوب، ومع ذلك في وقت ما ستلاحظ أن بطارية حاسوبك لا تعمل كالمعتاد.

فإذا أصبح حاسوبك لا يمكن تشغيله مدة تزيد على ساعتين أو ثلاث ساعات بشحنة واحدة، فقد حان الوقت لشراء حاسوب جديد أو استبدال البطارية، ولكن القليل من أجهزة الحواسيب المحمولة لديها بطاريات قابلة للاستبدال في الوقت الحالي.

وإذا كنت ترغب في التحقق من صحة بطارية حاسوبك، فهناك العديد من البرامج المتاحة لذلك، ولكن من أسهل الطرق التي يمكنك اتباعها ما يلي:

في الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز 11، يمكنك فتح أداة Command Prompt وإدخال النص التالي: powercfg/batteryreport . سيؤدي ذلك إلى إظهار ملف HTML يتضمن إحصائيات مُفصلة حول أداء بطارية حاسوبك.

. سيؤدي ذلك إلى إظهار ملف HTML يتضمن إحصائيات مُفصلة حول أداء بطارية حاسوبك. في حواسيب ماك ، يمكنك التحقق من صحة البطارية باستخدام أداة صحة البطارية المدمجة في تطبيق الإعدادات.

3- توقُّف بعض أجزاء الحاسوب عن العمل بالكامل:

عندما تتوقف بعض أجزاء الحاسوب عن العمل بنحو كامل يجب عليك شراء حاسوب جديد، على سبيل المثال: يمكن لمنفذ USB رفض توصيل الشاحن أو أي أجهزة خارجية أخرى، وقد يتعطل منفذ السماعات أيضًا بنحو كامل، أو تتوقف مكبرات الصوت الداخلية عن إنتاج الصوت.

يمكن إصلاح بعض هذه الأعطال إذا كانت الشركة المصنعة لحاسوبك ما زالت تدعم طراز حاسوبك، ولكن إذا كان حاسوبك قديمًا فقد يكون من الصعب العثور على متجر متخصص في إصلاح الحواسيب يوفر الأجزاء المناسبة لحاسوبك.

4- لم يَعد طراز حاسوبك يدعم تحديثات نظام التشغيل:

إذا كان حاسوبك قديمًا، فقد لا تتمكن من تثبيت بعض التطبيقات وأنظمة التشغيل الحديثة أو الحصول على تحديثات لنظام التشغيل الحالي؛ لأن الشركات تتوقف عن دعم الحواسيب القديمة.

على سبيل المثال: توقفت شركة مايكروسوفت عن دعم الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز 8 في يناير 2023، نظرًا إلى أن معظم مستخدمي حواسيب ويندوز يستخدمون نظام ويندوز 10 أو نظام ويندوز 11 ومن المُتوقع أن تتوقف عن دعم حواسيب ويندوز 10 في عام 2025.

إذا لم يَعُد حاسوبك يدعم تحديثات النظام والتحديثات الأمنية فيجب عليك ترقية حاسوبك لتتمكن من الحصول على هذه التحديثات والحفاظ على أمان الحاسوب.

5- حاسوبك لا يدعم العديد من المزايا الجديدة:

في بعض الأحيان، يكون حاسوبك المحمول يعمل بنحو جيد ولا يعاني مشكلات كبيرة، لكن في حال ترقيته إلى طراز أحدث ستتحسّن إنتاجيتك. على سبيل المثال: إذا كنت محرر فيديو محترفًا، فإن استخدام حاسوب محمول يضم شاشة بدقة قدرها 4K ومنفذًا من نوع Thunderbolt4/USB ويأتي مع سعة كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي سيجعل تحرير الفيديو أفضل وأسرع، وسيعزز هذا إنتاجيتك.

وإذا كنت تسافر باستمرار وتحتاج إلى أخذ حاسوبك المحمول معك وتمتلك حاسوبًا ثقيل الوزن، فقد يكون شراء حاسوب محمول خفيف الوزن أفضل لك؛ لأنه يقلل الجهد البدني في أثناء حمله.

من ناحية أخرى، سيلاحظ هواة الألعاب أن تجربة اللعب أصبحت أفضل بنحو كبير إذا غيّروا حواسيبهم التي تضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Nvidia GTX إلى حاسوب يضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع RTX 4080.