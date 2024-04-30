هواوي تعلن تطبيق الرسم الجديد GoPaint

أعلنت شركة هواوي تطبيق GoPaint الجديد، وهو تطبيق مخصص للرسم سيكون متاحًا في الأجهزة اللوحية من سلسلة MatePad التابعة للشركة.

ويساعد التطبيق الجديد المستخدمين في إنشاء رسومات أصلية على نحو أفضل، كما توفر الشركة العديد من الأدوات والفرش الافتراضية بجانب كثير من الدروس التوضيحية التي تشرح الخيارات المختلفة داخل التطبيق.

وتزعم هواوي أنها “أول بائع للأجهزة الذكية” يقدم مثل ذلك التطبيق، وتصفه بأنه أفضل أداة تكميلية تعزز قدرات إنشاء الرسومات الحالية لأجهزتها اللوحية.

وتروج هواوي تطبيق GoPaint على أنه تطبيق احترافي يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الأدوات، كما سيعمل التطبيق بتوافق تام مع أجهزة الشركة اللوحية مقارنة بالتطبيقات الأخرى الخارجية.

وقالت هواوي في بيانها الرسمي: “لتزويد المزيد من المستخدمين بتجربة إبداعية فنية ممتعة، طورت هواوي تطبيق GoPaint الاحترافي السهل الاستخدام، مما يزيد جاذبية أجهزة الشركة اللوحية في المجال الإبداعي، ويعزز تجربة الرسم والإبداع”.

وقالت الشركة إنها طورت التطبيق اعتمادًا على خبرتها الواسعة التي تصل إلى 10 سنوات في مجال صناعة الأجهزة اللوحية، كما سلطت الشركة الضوء على جهازها اللوحي MatePad Pro 13.2 الذي أصدرته الشركة حديثًا بأول شاشة OLED مرنة كبيرة ودعم لقلم M-Pencil (الجيل الثالث) المدعوم بتقنية NearLink لتوفير ما يزيد على 10000 درجة استشعار للضغط.

ومن المقرر بدء إطلاق تطبيق GoPaint مع حدث الشركة القادم في دبي في السابع من مايو المقبل، إذ ستعلن الشركة خلاله إطلاق عدد من منتجاتها في الأسواق العالمية.