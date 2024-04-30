هاتف جوجل Pixel Fold 2.. إليك المواصفات والمزايا المُتوقعة

أطلقت شركة جوجل العام الماضي أول هاتف قابل للطي وهو Pixel Fold، ولأن شركة جوجل تطلق سنويًا طرزًا جديدة من هواتفها، فمن المُتوقع أن تطلق في هذا العام الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي Pixel Fold 2.

قد تُعلن جوجل عن Pixel Fold 2 في مؤتمر Google I/O 2024 الذي سيُعقد في تاريخ 14 من مايو، ثم تطلقه في شهر يونيو. خلاف ذلك، سيتزامن إصدار Pixel Fold 2 مع إطلاق Pixel 9 هذا الخريف.

المواصفات والمزايا المُتوقعة لهاتف جوجل Pixel Fold 2:

في الوقت الحالي لا توجد معلومات مؤكدة حول المواصفات الخاصة بهاتف جوجل Pixel Fold 2 القادم، ولكن وفقًا لبعض الشائعات من المُتوقع أن يأتي هذا الهاتف بالمواصفات التالية:

1- يتضمن شاشات أكبر من شاشات الطراز السابق:

يضم هاتف Pixel Fold الذي صدر العام الماضي شاشة خارجية بمقاس قدره 5.8 بوصات، وشاشة داخلية رئيسية بمقاس قدره 7.6 بوصات.

تشير بعض الشائعات إلى أن هاتف Pixel Fold 2 القادم سيضم شاشات أكبر حجمًا من شاشات الطراز السابق، ومن المُتوقع أن تأتي الشاشة الخارجية بمقاس قدره 6.29 بوصات، وأن تأتي الشاشة الداخلية الرئيسية بمقاس قدره 8.02 بوصات.

هناك معلومات مختلفة حول حجم هذه الشاشات؛ إذ تشير شائعات أخرى إلى أن الشاشة الخارجية ستأتي بمقاس قدره 6.4 بوصات، وستأتي الشاشة الداخلية بمقاس قدره 7.9 بوصات.

2- يحتوي على بطارية أكبر من بطارية الطراز السابق:

إذا زادت جوجل حجم شاشات الهاتف الجديد، فمن المؤكد أن حجم البطارية سيزداد، ومع أنه لا توجد أي توقعات في الوقت الحالي تشير إلى حجم بطارية هاتف Pixel Fold 2 القادم، فمن المُتوقع أن تكون سعة البطارية أكبر من سعة بطارية الطراز السابق التي تبلغ 4821 ميلّي أمبير في الساعة.

ولأن سعة بطارية Pixel Fold الذي صدر العام الماضي تتفوق على سعة البطاريات في بعض الأجهزة الأخرى القابلة للطي الحديثة، مثل: Galaxy Z Fold 5 من سامسونج، قد تتفوق سعة بطارية Pixel Fold 2 على سعة بطارية Galaxy Z Fold6 القادم.

3- يعمل بمعالج Google Tensor G4:

يعمل هاتف Pixel Fold بمعالج Google Tensor G2، ومن المُتوقع أن يحصل الطراز الجديد على ترقية في نوع المعالج، فمن المُتوقع أن يعمل هاتف Fold 2 القادم بمعالج Tensor G4، وأن يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت بدلًا من 12 جيجابايت.

4- يضم كاميرات بتصميم مختلف:

من المُتوقع أن يختلف تصميم الكاميرا في هاتف جوجل Pixel Fold 2 القادم عن تصميم الكاميرات في هواتف Pixel 8 وهواتف جوجل السابقة، فمن المتوقع أن يضم هاتف Pixel Fold 2 كاميرا تتضمن عدسات أصغر حجمًا، وتغطي مساحة أقل على الجزء العلوي من الجهة الخلفية من الهاتف مقارنةً بهواتف جوجل الأخرى.

5- يضم حافات مسطحة:

من المُتوقع أن يحصل Pixel Fold 2 على ترقية في التصميم العام، وأن يضم حافات مسطحة تضفي مظهرًا أكثر أناقة وحداثة على الهاتف.