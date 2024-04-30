مقارنة بين نظارتي ميتا Quest 3 و Quest 2

توفر أحدث نظارات الواقع الافتراضي من ميتا (Meta Quest 3) تجربة استخدام متقدمة تتفوق على التجربة التي توفرها نظارة (Meta Quest 2)، ومع ذلك فإن Meta Quest 3 ليست مناسبة للجميع. وهناك عدد كبير من الأشخاص الذين قد يجدون أن Quest 2 تناسب احتياجاتهم بنحو أفضل، خاصة أنها تُباع في الوقت الحالي بسعر يبدأ من 199 دولارًا.

اختيارك إحدى النظارتين (ميتا Quest 3 و Quest 2)؛ يعتمد على احتياجاتك وميزانيتك. إليك ملخصًا لأبرز الفروق بينهما لمساعدتك في اتخاذ القرار:

المواصفات الأساسية لنظارتي ميتا Quest 3 و Quest 2:

المواصفات Meta Quest 3 Meta Quest 2 المعالج Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 Qualcomm Snapdragon XR2 الشاشة من نوع LCD وبدقة قدرها 2064 × 2208 بكسلًا لكل عين. من نوع LCD وبدقة قدرها 1832 × 1920 بكسلًا لكل عين. معدل التحديث 90 – 120 هرتزًا. 72 – 90 هرتزًا. ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت. 6 جيجابايت. ذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 512 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. عمر البطارية 2-3 ساعات. 2-3 ساعات. السعر يبدأ من 499 دولارًا يبدأ من 199 دولارًا.

تُعدّ نظارة Meta Quest 3 مناسبة لك في الحالات التالية:

1- إذا كنت تريد نظارة تتمتع بأداء قوي وتضم شاشة تمتاز بالدقة العالية:

تحتوي نظارة Quest 2 على شاشة تمتاز بدقة قدرها 1832 × 1920 بكسلًا، وأما نظارة Quest 3 فتحتوي على شاشة بدقة قدرها 2064 × 2208 بكسلًا، وهي أوضح وأكثر إشراقًا بنحو كبير مقارنةً بشاشة Quest 2.

تعزز الشاشة العالية الدقة المتوفرة في نظارة Quest 3 تجربة الاستخدام بنحو كبير وستظهر الألعاب واضحة بنحو مثير للإعجاب، بالإضافة إلى ذلك ستعمل شاشة Quest 3 بسلاسة عالية بفضل دعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا وقد يصل إلى 120 هرتزًا في بعض الحالات، وأما معدل التحديث الذي تدعمه شاشة Quest 2 فيتراوح بين 72 و90 هرتزًا.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر معالج Snapdragon XR2 Gen 2 الحديث الذي تعمل به نظارة Quest 3 أداءً أسرع مرتين مقارنةً بأداء Quest 2.

2- إذا جربت نظارة Quest 2 ووجدتها غير مريحة:

تمتاز نظارة Quest 3 بأنها أصغر وأنحف بنحو ملحوظ من Quest 2؛ كما تأتي مع وحدات تحكم أصغر من وحدات التحكم الخاصة بنظارة Quest 2 وهذا يجعلها أخف وزنًا وأكثر راحة في أثناء الاستخدام.

3- إذا كنت تريد نظارة VR تأتي مع سعة عالية من ذاكرة التخزين:

إذا كنت تفكر في تنزيل الكثير من ألعاب الواقع الافتراضي في نظارة Quest، على سبيل المثال: 70 لعبة أو أكثر، فإن نظارة Quest 3 تتوفر بإصدار يأتي مع ذاكرة تخزين بسعة قدرها 512 جيجابايت، وهو ما يكفي للاحتفاظ بجميع الألعاب والتطبيقات التي تحتاج إليها.

تُعدّ نظارة Meta Quest 2 مناسبة لك في الحالات التالية:

1- إذا كنت تبحث عن نظارة VR تُباع بسعر يقل عن 300 دولار:

أبرز سبب لاختيار Quest 2 بدلًا من ميتا Quest 3 هو السعر. ومع أن أحدث إصدار من Quest يُباع بسعر متوسط قدره 499 دولارًا، فإن الإصدار السابق يُباع في الوقت الحالي بسعر قدره 199 دولارًا؛ مما يعني توفير 300 دولار.

ولأن نظارة Quest 2 تتمتع بالعديد من مزايا الواقع الافتراضي الأساسية، فستكون مناسبة لك إذا كنت ترغب في تجربة نظارات الواقع الافتراضي أول مرة، وتبحث عن نظارة VR منخفضة السعر.

2- إذا كنت تهتم بمزايا الواقع الافتراضي أكثر من مزايا الواقع المختلط:

إذا كنت ترغب فقط في ممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام بتقنية الواقع الافتراضي، فاختر نظارة Quest 2؛ لأن الترقيات البارزة التي حصل عليها طراز ميتا Quest 3 تتعلق بالواقع المختلط الذي يُظهر العناصر الرقمية على البيئة الحقيقة المحيطة بك؛ إذ تحتوي Quest 3 على ثلاثة فتحات في الجهة الأمامية ومستشعر عمق جديد يصنع مزيجًا مميزًا من الألوان وعناصر الواقع المختلط.