معرض بكين للسيارات.. جيتور تقدم تقنياتها الهجينة المبتكرة للقيادة على الطرق الوعرة

عقدت (جيتور) JETOUR، الشركة الرائدة في صناعة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا خلال معرض بكين للسيارات، قدّمت خلاله معلومات مهمة حول تطوراتها الإستراتيجية وشراكاتها المثمرة، وذلك في إطار تعزيز رؤيتها المبتكرة (ترافل+).

وجسد الحدث فرصة مميزة أظهرت التزام الشركة المستمر بتطوير مستقبل السفر من خلال إدماج التكنولوجيا في سياراتها بنحو سلس، مما يمهد الطريق لتجارب استثنائية في رحلة إلى مستقبل يجمع بين الاستكشاف والابتكار.

وقال كي تشواندنغ؛ نائب رئيس شركة جيتور للسيارات: “تجسّد المكانة الرائدة التي تبوأتها الصين في قطاع السيارات شهادة على ابتكارنا وقيادتنا. ونؤكّد، في جيتور التزامنا الراسخ بإستراتيجية (ترافل+) في ظل ما يمرّ به مشهد السيارات العالمي من تحولات جوهرية. ونتطلّع إلى قيادة قطاع (ترافل+) في جميع أنحاء العالم، حيث استطعنا من خلال شعار (عالم واحد، جيتور واحدة) One World، One JETOUR، ترك بصمة في قطاع (ترافل+) وتوسيع شبكتنا حول العالم لتضم أكثر من 600 مركز مبيعات وخدمة في أكثر من 50 دولة. ويظهر استعدادنا لدخول سوق سيارات محرك اليد اليمنى وأسواق الاتحاد الأوروبي التزامنا بالتكامل العالمي”.

وحرصت جيتور في إطار شراكتها الإستراتيجية مع قناة ديسكفري، على تعزيز فلسفة (ترافل+) من خلال (مشروع الحفاظ على الفهود)، حيث جمعت بين المغامرة والوعي والإشراف البيئي.

ويأتي هذا المشروع في إطار أنشطة الشركة العالمية التي تُعنى بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما يشمل: دعم مبادرات صحة المرأة في أمريكا اللاتينية، وتعزيز تنمية الطفولة في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة الوعي والمعرفة بالسلامة المرورية في جميع أنحاء أفريقيا.

منصة جيتور الهجينة المميزة للقيادة على الطرق الوعرة:

قدمت جيتور خلال مشاركتها في معرض بكين للسيارات منصتها الهجينة المميزة للقيادة على الطرق الوعرة، التي تجسد التنوع والبراعة في استخدام الطاقة وابتكارات قمرة القيادة الذكية والهندسة المعمارية الإلكترونية المتطورة. ويَعِد نظام (i-DM) الهجين، المدمج مع محرك (TGDI1.5) العالي الكفاءة، وعلبة تروس (DHT) للسيارات الهجينة، والنظام المتقدم لإدارة البطارية، بإحداث ثورة في أداء السيارات وكفاءة الطاقة ومعايير السلامة.

وخلال المؤتمر الصحفي، سلّطت الشركة الضوء على سلسلة منتجاتها من (ترافل+)، ولاسيما سلسلة السيارات الكهربائية الهجينة من الفئة (T)، التي صُممت خصوصًا لمحبي القيادة على الطرق الوعرة، وتشمل: السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من الفئة (T1) المجهزة بمحرك 1.5TGDI، التي يتوقع أن تدخل السوق في عام 2024.

إطلاق السيارة الكهربائية الهجينة PHEV من فئة (T2):

أعلنت شركة جيتور خلال مشاركتها في معرض بكين للسيارات أيضًا إطلاق السيارة الكهربائية الهجينة PHEV من فئة (T2) دوليًا في الربع الرابع من عام 2024 الجاري، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مخصصة للسفر ومصممة للقيادة على الطرق الوعرة، وتتميز بسعة بطارية كبيرة للشحن أثناء التنقل، ومزايا أمان محسّنة، وأداء فعال يتكيف مع السرعة المعتمدة، مما يضمن سرعة فائقة وقيادة سلسلة وكفاء طاقة تقلل من نسبة استهلاك الوقود للمسافرين يوميًا.

وستطلق جيتور سيارات من فئة T5 هي الأولى من نوعها، وتتميز بهيكل عارضة ومزودة بمحرك 2.0T مصمم خصوصًا للأنظمة الهجينة، ومن المتوقع إطلاقها في العام المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، طورت الشركة طراز T2 الرائد في قطاع السيارات الخفيفة المخصصة للطرق الوعرة في الصين، الذي يتوقع أن يشهد زخمًا كبيرًا في سوق منطقة الشرق الأوسط في عام 2024. واستجابةً للطلب المتزايد في السوق، تعمل جيتور على إطلاق إصدار ممتد من T2 بسبعة مقاعد، بالإضافة إلى إصدار رباعي الدفع معدل خصوصًا للارتقاء بتجربة القيادة على الطرقات الوعرة.

وتعمل جيتور على توسيع محفظة منتجاتها المبتكرة من خلال إطلاق سيارة من فئة (T7)، التي ستعيد تشكيل تجربة السفر البري والمائي.