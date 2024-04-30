مجموعة “ثري دي إكس بي” تعزز التزامها بالاستدامة من خلال حلول مبتكرة وشراكات فعالة 

جددّت مجموعة (ثري دي إكس بي) 3DXB؛ الشركة المتخصصة في توفير حلول البناء الثلاثي الأبعاد، التزامها البيئي من خلال توفير الحلول والشراكات المستدامة، وذلك تزامنًا مع احتفالها بيوم الأرض العالمي.

وتستخدم مجموعة (ثري دي إكس بي) خبرتها في الطباعة الثلاثية الأبعاد لإحداث تأثير بيئي إيجابي في قطاع المقاولات والبناء في المنطقة. ومن خلال تسخير التقنيات الحديثة، تسعى المجموعة إلى الحد من انبعاثات الكربون وتقليل النفايات وتعزيز كفاءة الموارد، بما يساهم في تعزيز مقومات الاقتصاد الدائري.

وبدوره، قال بدر راشد البلوشي؛ رئيس مجموعة ثري دي إكس بي: “يمثل يوم الأرض العالمي تذكيرًا بالحاجة العاجلة والملحة إلى معالجة التحديات البيئية وتطبيق ممارسات مستدامة. وبوصفنا شركة مسؤولة بيئيًا، فإننا ملزمون بتسخير التكنولوجيا للمساهمة في كوكب أكثر صحة للأجيال القادمة”.

تقديم حلول مبتكرة:

وتماشيًا مع رؤيتها العميقة تظل الاستدامة محور التركيز الرئيسي لمجموعة (ثري دي إكس بي)، مما يؤدي إلى إدماج المواد الصديقة للبيئة والتكنولوجيا المتطورة في حلولها.

وعلاوة على ابتكار المنتجات تتبع المجموعة نهجًا شاملًا لتحسين الاستدامة، إذ تُنفذ مبادرات تهدف إلى تقليل التأثير البيئي مع تحسين الكفاءة والإنتاجية. ومن خلال عروضها، تستمر الشركة في إعادة تشكيل مشهد الطباعة الثلاثية الأبعاد في البناء لتعزيز مستقبل أكثر استدامة.

عقد شراكات إستراتيجية:

تتخطى التزامات مجموعة (ثري دي إكس بي) 3DXB حدود عملياتها، حيث تتعاون بنحو وثيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتعزيز المبادرات البيئية. وتعمل المجموعة، من خلال شراكات إستراتيجية مع المؤسسات البحثية والجهات الحكومية، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية.

وفي احتفالات يوم الأرض، أكدت المجموعة تعهدها بقيادة الاستدامة، ودفع التغيير الإيجابي من خلال الابتكار والتعاون والدعم. ومن خلال تمكين الأفراد والمؤسسات بحلول مستدامة، تهدف المجموعة إلى تمهيد الطريق لكوكب أكثر خضرة وتكيفًا.