مايكروسوفت تتيح وضع “عدم الاتصال” في ون درايف

أعلنت مايكروسوفت إتاحة وضع “عدم الاتصال” في خدمة التخزين السحابية الخاصة بها ون درايف، للسماح للمستخدمين بالوصول إلى ملفاتهم المخزنة دون اتصال بالإنترنت.

وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي، إن وضع “عدم الاتصال” Offline Mode سيكون متاحًا لمستخدمي إصدار الويب من ون درايف، وسيتيح للمستخدمين استعراض الملفات المختلفة والتفاعل معها وتعديلها بإعادة التسمية أو النقل أو النسخ، بالإضافة إلى إمكانية فتح ملفات أوفيس وتعديلها وحفظها، وستُزامن التغييرات عند استعادة الاتصال بالإنترنت.

وقالت مايكروسوفت إن وضع “عدم الاتصال” يظل مفيدًا حتى في وجود اتصال بالإنترنت؛ لأنه يتيح للمستخدمين توفير بعض مساحة التخزين في أجهزتهم بجعل الملفات مخزنة في ون درايف مع إمكانية الوصول إليها عبر الويب مع وقت تحميل أسرع بثلاث مرات عند عرض الملفات والتفاعل معها في ون درايف في المتصفح أو التطبيق.

وللوصول إلى الوضع الجديد، سيحتاج المستخدمون إلى تثبيت تطبيق OneDrive Sync على أجهزتهم التي تعمل بنظامي ويندوز أو ماك لاستعراض الملفات والمجلدات وتنفيذ بعض الإجراءات، وفي حال الحاجة إلى فتح الملفات نفسها يمكن الضغط على الملف واختيار “الإتاحة بلا اتصال بالإنترنت” من القائمة المنسدلة.

وأولت مايكروسوفت خدمة ون درايف اهتمامًا خاصًا خلال الآونة الأخيرة، إذ أطلقت إصدارًا جديدًا معادًا تصميمه من التطبيق الخاص بالخدمة، كما أضافت عدة مزايا لمشتركي الخطة الأساسية، ومنها الحماية من برامج الفدية الخبيثة والروابط المحمية بكلمة مرور، بالإضافة إلى توسيع سعة مجلد “المخزن الشخصي”، كما تخطط لإدماج مساعد الذكاء الاصطناعي “كوبيلوت” فيها.