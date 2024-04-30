لينوفو تعلن أول حاسوب محمول يعمل بذاكرة LPCAMM2 DDR5x في العالم

قدمت شركة ديل معيار الذاكرة المسمى CAMM2 أول مرة في 2022، ثم وافقت عليه منظمة JEDEC ليحل محل SO-DIMM في أواخر عام 2023. وأوضحت الشركة أنها تعاونت مع ميكرون لتطوير هذا المعيار. والآن تُعد لينوفو أول شركة تشحن حاسوبًا محمولًا إلى الأسواق بمعيار الذاكرة الجديد المسمى: وحدة الذاكرة المرفقة المضغوطة CAMM 2.

وصُممت وحدات الذاكرة DDR5 CAMM2 لأجهزة الحواسيب المحمولة العالية الأداء وأجهزة الحواسيب المكتبية السائدة، في حين تستهدف وحدات الذاكرة LPDDR5/5X CAMM2 نطاقًا أوسع من أجهزة الحواسيب المحمولة وقطاعات معينة من سوق الخوادم.

ويأتي الحاسوب المحمول ThinkPad P1 من الجيل السابع بذاكرة CAMM2 LPDDR5x وبحجم قدره 64 جيجابايت، وتستهلك طاقة أدنى من السابق بنسبة تصل إلى 61% مقارنةً بذواكر SO-DIMM من نوع DDR5.

ووفقا لشركة لينوفو، فإن ذاكرة CAMM2 أصغر حجمًا من وحدات ذاكرة SO-DIMM بنسبة تصل إلى 64%. وتتميز كذلك بعرض نطاق ترددي أعلى من ذاكرة SO-DIMM.

ومع أن ديل عرضت سابقًا ذاكرة CAMM2 بحجم قدره 128 جيجابايت، فإن قدوم ذاكرة CAMM2 بحجم قدره 64 جيجابايت يُعد أمرًا جيدًا أيضًا.

ويبدو أن الحاسوب المحمول ThinkPad P1 قادر على معالجة الذكاء الاصطناعي بكفاءة، إذ يحتوي على وحدة المعالجة المركزية إنتل Core Ultra 9 185H ووحدة معالجة الرسوم إنفيديا Ada Lovelace.

كما يأتي هذا الحاسوب مع قرص التخزين المسمى SSD M.2 NVME، بحجم قدره 8 تيرابايت، ويدعم كذلك الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 7، ومنفذ HDMI 2.1، والعديد من المنافذ الأخرى. ويفترض أن يتوفر في بداية الشهر المقبل بسعر يبلغ 2619 دولارًا.