كوبايلوت يدعم اللغة العربية في مايكروسوفت 365

أعلنت مايكروسوفت أن مساعد الذكاء الاصطناعي كوبايلوت Copilot بات يدعم العديد من اللغات الجديدة في حزمة الخدمات السحابية التابعة لها “مايكروسوفت 365″، ومنها اللغة العربية.

وكانت الشركة قد أتاحت مساعدها الذكي للشركات الكبرى المعتمدة على تطبيقات مايكروسوفت 365 نهاية العام الماضي، ثم وفرته لاحقًا لكافة عملاء الشركات مع مطلع العام الجاري.

وفي البداية، كان المساعد الذكي يدعم عددًا محدودًا من اللغات في تطبيقات مايكروسوفت 365، وهي الإنجليزية والإسبانية واليابانية والصينية المبسطة والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإيطالية.

وأعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي دعم 16 لغة جديدة منها اللغة العربية، بالإضافة إلى اللغة التركية والعبرية والروسية والكورية والفنلندية والسويدية والنرويجية والدنماركية والهولندية وغيرها.

وأضافت الشركة أن اللغة الصينية التقليدية، المدعومة بالفعل في الإصدار المجاني من كوبايلوت، يجري العمل على دعمها في المساعد الذكي في مايكروسوفت 365، وستُضاف لاحقًا عندما ينتهي فريق التطوير من التعامل مع بعض المشكلات المتبقية.

وأضافت الشركة أن مساعد كوبايلوت قد لا يتمكن من فهم كافة التعبيرات العامية أو الاصطلاحات اللغوية في لغات معينة، لكنها تعمل باستمرار على تحسين القدرات اللغوية، وتواصل أيضًا توسيع قائمة اللغات المدعومة.

ويضيف مساعد Copilot for Microsoft 365 مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تطبيقات الإنتاجية الخاصة بالشركة مثل وورد وإكسل وباوربوينت والبريد الإلكتروني وغيرها، وهو متاح للشركات باشتراك منفصل قدره 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، تُدفع دفعة واحدة في خطة سنوية قدرها 360 دولارًا أمريكيًا للمستخدم الواحد.